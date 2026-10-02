«Ich gebe jedem Bürger 5.000 Dollar»: Trump gibt vor der Wahl ein unglaubliches Versprechen

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«Ich gebe jedem Bürger 5.000 Dollar»: Trump gibt vor der Wahl ein unglaubliches Versprechen

Kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen auf der politischen Bühne der USA hat Donald Trump eine beispiellose Erklärung abgegeben, die die ganze Welt in Erstaunen versetzt! Der Chef des Weißen Hauses versprach, jedem erwachsenen Bürger des Landes 5.000 Dollar auszuzahlen, falls die Republikaner in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit erringen.

Gleichzeitig kritisierte er seine politischen Gegner, die Demokraten, scharf und enthüllte, dass sie im Falle eines Wahlsiegs ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vorbereiten würden. Was steckt hinter Trumps sensationellem Vorschlag und welche historische Wahl erwartet die Amerikaner?

Die 5.000-Dollar-Prämie und der Vorwurf des «Sozialismus»

Donald Trump hat in seiner Rede die Grenzen des politischen Kampfes drastisch erweitert:

  • Zahlung an jeden Erwachsenen: Der Präsident kündigte an, dass er jedem erwachsenen US-Bürger 5.000 Dollar geben werde, wenn die Republikaner die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat gewinnen;

  • «Weg zum Kommunismus»: Trump beschuldigte die Demokraten offen, den Kommunismus und Sozialismus anzustreben, und bezeichnete sie als «die schlimmsten Menschen, die ich je gesehen habe»;

  • Drohung mit Amtsenthebung: Er warnte, dass die Demokraten, falls sie bei dieser Wahl die Oberhand gewinnen, sofort ein Verfahren zur Absetzung des Präsidenten, also ein Amtsenthebungsverfahren, einleiten würden;

  • Die harte Wahl für die Wähler: Die US-Bevölkerung steht praktisch vor zwei klaren Optionen: 5.000 Dollar erhalten oder der Trump-Regierung ein Ende setzen.

Trumps sensationelle Worte

«Wenn die Republikaner die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat gewinnen, gebe ich jedem erwachsenen US-Bürger 5.000 Dollar. Sie (die Demokraten) sind auf dem Weg zum Kommunismus. Sie sehnen sich nach dem Sozialismus. Die schlimmsten Menschen, die ich je gesehen habe, sind an der Macht. Wenn die Demokraten bei den Zwischenwahlen gewinnen, werden sie versuchen, mich des Amtes zu entheben.»

Dieser scharfe Auftritt zeigt, wie dramatisch und kompromisslos der Wahlkampf verlaufen wird.

Die Zwischenwahlen in den USA und Trumps Vorschlag (Tabelle)

Kriterium / Ereignis

Wichtige Details

Wahldatum

Dienstag, 3. November 2026

Wahlart

Zwischenwahlen zum US-Kongress (Midterm Elections)

Trumps Hauptversprechen

An jeden erwachsenen Bürger 5.000 Dollar zahlen

Hauptbedingung

Sieg der Republikaner im Repräsentantenhaus und Senat

Mögliches Risiko

Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump bei einem Sieg der Demokraten

Es wird erwartet, dass dieser politische Kampf am 3. November nicht nur das Schicksal des US-Kongresses, sondern auch die Zukunft der Trump-Regierung vollständig bestimmen wird.

Glauben Sie, dass Trumps Versprechen, 5.000 Dollar an jeden Bürger zu verteilen, ausreicht, um die Wähler auf seine Seite zu ziehen, oder werden die Amerikaner es vorziehen, ihn von der politischen Bühne zu entfernen?

Hinterlassen Sie Ihre Vermutungen und Meinungen unten in den Kommentaren und senden Sie diese sensationelle politische Erklärung aus den USA an Ihre Freunde per Telegram!

Donald TrumpZwischenwahlen 20265.000-Dollar-PrämieAmtsenthebungUS-Politik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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