Donald Trump verschiebt Inkrafttreten von „Höllensanktionen“ gegen Russland

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Donald Trump verschiebt Inkrafttreten von „Höllensanktionen“ gegen Russland

Der US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das die Einführung umfassender neuer restriktiver Maßnahmen gegen Russland sowie gegen Länder, die dessen Öl und Erdgas in großem Umfang kaufen, vorerst aussetzt. In dem auf der offiziellen Website des Weißen Hauses veröffentlichten Dokument wird dieser Schritt direkt damit begründet, dass er „im Einklang mit den nationalen Interessen der USA“ stehe.

Diese Beschränkungen waren im September verabschiedet worden und inoffiziell als das bekannte Lindsey-Graham-Gesetzbekannt. Laut Gesetz sollten sie bis zum 18. Oktober in Kraft treten, jedoch wurde von der Befugnis des Präsidenten Gebrauch gemacht, den Prozess aus nationalem Interesse vorübergehend zu stoppen; der US-Kongress wurde darüber offiziell informiert.

Welche Beschränkungen und Zölle wurden ausgesetzt?

Die wichtigsten Maßnahmen, deren Inkrafttreten durch das Dekret des Präsidenten verschoben wurde:

  • 500-prozentiger Zoll auf russische Produkte: Die Einführung eines zusätzlichen Zolls von 500 Prozent auf russische Waren, die in die USA gelangen, wurde ausgesetzt;

  • 100-prozentiger Zoll für Öl- und Gasimporteure: Strafzölle in Höhe von 100 Prozent, die gegen Produkte von Drittländern hätten angewendet werden sollen, die zu den fünf größten Abnehmern von russischem Öl und Gas gehören und Moskau bei der Umgehung von Sanktionen unterstützen, wurden ebenfalls eingefroren;

  • Frist und Überprüfungsklausel: Die Laufzeit des Dekrets ist nicht an ein festes Datum gebunden. Eine erneute Prüfung der Sanktionen erfolgt nur dann, wenn der Präsident nach Rücksprache mit dem Außenminister, dem Finanzminister und dem US-Handelsbeauftragten eine Notwendigkeit dafür sieht;

  • Alte Sanktionen bleiben in Kraft: Es wird betont, dass diese Entscheidung keineswegs die bereits vor der Verabschiedung des Graham-Gesetzes bestehenden Sanktionen und Beschränkungen gegen Russland berührt.

Abkommen über russischen Diesel und Benzinpreisfrage

Kurz vor der Aussetzung der neuen Sanktionen wurde zwischen Washington und Moskau ein wichtiges Abkommen über den Kraftstoffmarkt bekannt gegeben:

  • Diesel-Deal: Am 9. Oktober gab Trump bekannt, dass eine Einigung über die freie Lieferung von russischem Dieselkraftstoff an die USA und internationale Märkte erzielt wurde. Um die Preise auf dem Inlandsmarkt zu senken, erteilte das US-Finanzministerium eine Sonderlizenz, die bestimmte, durch Sanktionen untersagte Transaktionen bis zum 7. April 2027 erlaubt;

  • Russland hob Beschränkungen auf: Im Gegenzug erklärte die russische Seite, die Beschränkungen für Dieselexporte vorzeitig aufzuheben.

Konflikt mit Selenskyj und Vorwurf der „Investition in den Krieg“

Axios Quellen des Magazins enthüllten, dass die Entscheidung über den Diesel-Deal und das Einfrieren der Zölle auf diplomatische Differenzen mit der ukrainischen Führung zurückzuführen ist:

  • Forderung nach Stopp der Angriffe auf Raffinerien: Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehrfach gebeten, Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien einzustellen, doch Kiew kam diesen Forderungen nicht nach. Selenskyj erklärte, dass solche Angriffe nur gestoppt werden könnten, wenn Russland seinerseits die Angriffe auf ukrainische Energieanlagen einstelle;

  • Kiews scharfer Protest: Der ukrainische Präsident bezeichnete den Diesel-Deal Washingtons mit Russland offen als „Investition in den Krieg“ und forderte das Weiße Haus auf, den wirtschaftlichen Druck auf Moskau nicht zu verringern und die neuen Sanktionen vollständig umzusetzen, um einen Waffenstillstand zu erreichen.

Trumps pragmatisches Vorgehen zeigt, dass dies Teil seiner Strategie ist, die inländischen Kraftstoffpreise in den USA zu kontrollieren und den Krieg durch Verhandlungen zu beenden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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