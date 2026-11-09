„Die Ukraine wird ein anderes Gesicht bekommen“: Trump über das Ende des Krieges, neue Grenzen und ein Abkommen

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„Die Ukraine wird ein anderes Gesicht bekommen“: Trump über das Ende des Krieges, neue Grenzen und ein Abkommen

Der US-Präsident Donald Trump hat zur Ukraine erneut aufsehenerregende Erklärungen zur Beilegung des bewaffneten Konflikts abgegeben. In einem Interview mit dem bekannten amerikanischen Fernsehsender CBS News betonte der Chef des Weißen Hauses, dass die Parteien sehr nah an einem Waffenstillstand und einem Friedensabkommen stünden.

Gleichzeitig räumte der US-Führer offen ein, dass die Ukraine nach Kriegsende ihre derzeitigen Grenzen möglicherweise nicht vollständig beibehalten könne und sich die Landkarte des Landes ändern könnte.

Die wichtigsten Schwerpunkte aus Trumps Interview

Die im Fernsehen geäußerten Aussagen von Präsident Trump konzentrierten sich auf folgende entscheidende Punkte:

  • „Die Ukraine wird eine andere Form annehmen“: Auf die Frage der Journalistennach der Zukunft der Ukraine vermutete Trump, dass der Staat nach Kriegsende ein anderes territoriales Erscheinungsbild (Änderung der territorialen Grenzen) erhalten könnte. Er vermied es jedoch, konkrete Details dazu preiszugeben;

  • Frieden ist sehr nah: Trump äußerte seine Zuversicht, dass die Konfliktparteien einem Abkommen näher denn je stünden, und betonte erneut, dass ihm persönlich die Hauptrolle bei der Lösung dieses Konflikts zukomme;

  • Wem vertraut man mehr — Putin oder Selenskyj? Der Chef des Weißen Hauses weigerte sich, die direkte Frage der Journalisten „Vertrauen Sie Wladimir Putin oder Wladimir Selenskyj mehr?“ konkret zu beantworten. Er beschränkte sich darauf, zu wiederholen, dass er zu beiden Staatschefs gute Beziehungen pflege;

  • Großes Dreiertreffen: Der US-Präsident erwähnte ein geplantes trilaterales Treffen unter Beteiligung von Vertretern der USA, der Ukraine und Russlands.

Eine globale Architektur, die über den Rahmen der Ukraine hinausgeht

Trump betonte, dass das ausgearbeitete Dokument nicht auf ein bloßes lokales Waffenstillstandsabkommen beschränkt bleiben werde.

Richtung

Wesen des erwarteten Abkommens

Territoriale Frage

Möglichkeit einer Überarbeitung der Grenzlinien gemäß den Friedensbedingungen oder einer Festigung des De-facto-Zustands.

Trilaterales Format

Aufnahme eines direkten Dialogs unter Beteiligung von Unterhändlern aus den USA, Russland und der Ukraine.

Europäische Sicherheit

Über den Konflikt hinausgehend: Neugestaltung der allgemeinen strategischen Stabilitätsarchitektur zwischen der NATO, der Europäischen Union und Russland.

Die US-Administration zielt darauf ab, dass dieses umfassende Abkommen in den kommenden Tagen zur internationalen Diskussion gestellt wird und langfristige Sicherheitsgarantien für den europäischen Kontinent festlegt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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