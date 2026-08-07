Trump mit brisanter Aussage: Er lehnte Waffenlieferungen an die Ukraine ab!

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Trump mit brisanter Aussage: Er lehnte Waffenlieferungen an die Ukraine ab!

US-Präsident Donald Trump bezog bei einem Briefing im Weißen Haus entschieden Stellung zu zusätzlicher Militärhilfe für die Ukraine, darunter Patriot-Luftabwehrsysteme und Langstreckenraketen.

Auf die Frage von Journalisten, ob Washington Kiew zusätzliche Raketen bereitstellen werde, antwortete Trump kurz und offen: „Wir brauchen auch selbst Raketen“, sagte er.

„Biden hat Munition im Wert von 300 Milliarden Dollar verteilt“

Der US-Präsident warf der Regierung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden vor, die strategischen Waffenreserven der USA durch übermäßige Hilfe für die Ukraine gefährlich geschwächt zu haben.

„Biden gab Selenskyj Munition im Wert von 300 Milliarden Dollar. Als ich mein Amt verließ, waren die Armeelager voll, doch er verteilte einen großen Teil dieser Reserven. Jetzt arbeiten wir daran, diese Verluste wieder auszugleichen“, sagte Donald Trump.

Zugleich fügte der Präsident hinzu, dass die US-Armee weiterhin über genügend Waffen verfüge, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Zwar räumte er ein, dass einige Systeme nicht zu den modernsten gehörten, betonte jedoch, ihre Kampfeffektivität sei ausreichend.

Selenskyjs Sorge und die Absage des Weißen Hauses

Trumps Erklärung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem der Bedarf der Ukraine an Patriot Abfangraketen zum Schutz vor Luftangriffen immer dringlicher wird.

Zur Erinnerung: Nach einem massiven russischen Raketenangriff in der Nacht zum 1. August hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj westliche Partner aufgefordert, dringend Luftabwehrsysteme zu liefern. Selenskyj betonte, diese Waffen würden „jetzt auf dem Schlachtfeld benötigt und nicht in Lagern für künftige Szenarien“. Washingtons jüngste Position deutet jedoch darauf hin, dass sich die Lage für Kiew weiter verschärfen könnte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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