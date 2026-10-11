Nach den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einem Regierungswechsel in der Ukraine und einem Tag der Abwesenheit aus dem medialen Raum, Wolodymyr Selenskyj meldete sich überraschend mit einer offiziellen Videobotschaft. Der ukrainische Staatschef, der sich aus seinem Arbeitszimmer in der Bankova-Straße in Kiew äußerte, erklärte, dass Kiew bereit sei, sich der von Trump angekündigten Initiative für einen „Energiefrieden“ mit Russland voll anzuschließen.

Laut Selenskyj haben die Streitkräfte der Ukraine (AFU) bereits alle entsprechenden Anweisungen und Befehle erhalten, keine Angriffe auf russische Energieanlagen durchzuführen.

„Gute Nachrichten für alle“: Selenskyjs Bedingungen und Position

In seiner auf seinem offiziellen Telegram-Kanal veröffentlichten Botschaft bewertete Selenskyj die Initiative aus Washington wie folgt:

Bereitschaft zum Energiefrieden: „Heute hat der Präsident der Vereinigten Staaten die Erreichung eines Energiefriedens bekannt gegeben. Das sind gute Nachrichten für alle, und es ist äußerst wichtig, dass dies Wirklichkeit wird. Die Ukraine ist bereit, keine Angriffe mehr auf den russischen Energiesektor durchzuführen“, betonte er;

Prinzip der Gegenseitigkeit: Die ukrainische Seite hofft, dass dieser Frieden nicht einseitig bleibt, sondern dass Russland im Gegenzug ebenfalls keine Angriffe auf das ukrainische Energiesystem durchführt und dass der US-Präsident diesen Prozess voll unterstützt;

Klare Befehle an die Armee: „Die Streitkräfte der Ukraine haben alle entsprechenden Befehle erhalten. Wir warten auf die Details des Dialogs zwischen Amerika und Russland sowie darauf, dass Wladimir Putin genau das tut, was US-Präsident Donald Trump gesagt hat“, fügte Selenskyj hinzu.

Punkt hinter das mysteriöse Schweigen: Woher kam die Botschaft?

Dieser Auftritt beendete vorerst die zahlreichen Gerüchte rund um Kiew:

Auftritt aus dem Arbeitszimmer: Wie aus den Videobildern hervorgeht, sprach Selenskyj nicht aus einem Bunker oder dem Ausland, wie zuvor berichtet, sondern aus seinem Amtssitz in der Bankova-Straße im Zentrum von Kiew;

Erster Schritt nach Trumps Erklärung: Zuvor hatte Donald Trump eine scharfe Erklärung abgegeben, wonach „Kiew eine neue Führung braucht, die verhandeln kann“. Da Selenskyjs tägliche Ansprache danach ausblieb, verbreiteten sich Spekulationen über sein Verschwinden.

Die Anweisung Kiews, Angriffe auf russische Öl-, Gas- und Energieinfrastrukturen einzustellen, bedeutet, dass die von Donald Trump vermittelten Abkommen zwischen Washington und Moskau in eine praktische Phase übergehen.