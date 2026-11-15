Blogger versucht 100 Stunden zu weinen und verliert für 45 Minuten das Augenlicht

Ein nigerianischer Komiker und Social-Media-Aktivist versuchte, 100 Stunden lang ununterbrochen zu weinen, um einen Weltrekord aufzustellen. Doch der junge Mann, der sich mehrere Stunden lang zum Weinen zwang, sah sich mit unerwarteten Folgen konfrontiert. Er gab an, dass er während des Experiments vorübergehend sein Augenlicht verlor, ein Zustand, der etwa 45 Minuten anhielt.

Tembu Daniel, auf Instagram als „237_towncryer“ bekannt, beschloss, passend zu seinem Pseudonym einen bizarren Rekord aufzustellen. Sein Ziel war es, 100 Stunden lang ununterbrochen zu weinen, um den Weltrekord für das längste ununterbrochene Weinen zu brechen.

Der Nigerianer begann diesen ungewöhnlichen Marathon am 9. Juli. Doch nur sechs Stunden nach Beginn des geplanten 100-stündigen Versuchs musste er diesen aufgrund unerwarteter negativer Nebenwirkungen vorübergehend abbrechen.

Es stellte sich heraus, dass das stundenlange erzwungene Weinen Tembus Gesundheit beeinträchtigte. Er litt unter Kopfschmerzen, geschwollenen Augen und einer allgemeinen Schwellung des Gesichts. Das Besorgniserregendste war jedoch sein Sehvermögen. Der junge Mann berichtete, dass er etwa 45 Minuten lang teilweise blind war.

„Ich musste meine Strategie überdenken und die Intensität des Weinens reduzieren“, sagte Daniel, der für seine Internet-Auftritte bekannt ist, in einem Interview mit der BBC. Gleichzeitig betonte er, dass er nicht wollte, dass die aufgetretenen Schwierigkeiten ein Hindernis für das Erreichen seines Ziels darstellten.

Dennoch ist derzeit unklar, ob Tembu es tatsächlich geschafft hat, 100 Stunden lang ununterbrochen zu weinen. Denn mehrere Videos des Versuchs, die auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht wurden, zeigten den Timer nur bei 2 Stunden und 9 Minuten sowie 5 Stunden und 54 Minuten. Dies reicht nicht aus, um den Abschluss des festgelegten Zeitraums zu bestätigen.

Interessanterweise hatte der afrikanische Blogger Anfang des Monats eine spezielle Ankündigung auf seiner Instagram-Seite über seinen Rekordversuch gepostet. Dabei verwendete er das Logo von Guinness World Records. Tatsächlich hatte Daniel jedoch keine Guinness-Vertreter über seinen ungewöhnlichen Wein-Marathon kontaktiert.

Vielleicht war das eine gute Entscheidung für ihn. Die berühmte Organisation reagierte auf die Initiative des Bloggers und erklärte, dass sie einen solchen Rekord offiziell nicht überwache.

„Um einige Gerüchte auszuräumen, die kürzlich kursierten: Wir überwachen niemals einen Rekord für den längsten Wein-Marathon“, teilte die Guinness-Organisation im sozialen Netzwerk X mit.

Obwohl also nicht bestätigt wurde, dass Tembu Daniel sein 100-Stunden-Ziel erreicht hat, erregte sein Versuch mehr Aufmerksamkeit als erwartet. Die ungewöhnliche Initiative erschien in den Schlagzeilen internationaler Medien und verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken.

Auf diese Weise sorgte dieser Versuch, der einfach erschien, aber ein sehr ungewöhnliches Ziel verfolgte, für großes Aufsehen im Internet. Der Vorfall zeigte jedoch auch, dass der Versuch, über einen langen Zeitraum zu weinen, ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen kann.