Blutiger Hype bei einer Hochzeit: 2 Tote bei TikTok-Star-Event in Pakistan

In der Stadt Sialkot in der pakistanischen Provinz Punjab endete die Hochzeit des bekannten TikTok-Stars Anser Mahmud (in den sozialen Netzwerken als Mr Patlo / Mr Pattlo bekannt) in einem schrecklichen Gedränge und Chaos, das zwei Menschen das Leben kostete und etwa 20 weitere schwer verletzte.

Öffentliche Aufrufe im Internet und das Versprechen auf wertvolle Preise führten dazu, dass die Zeremonie außer Kontrolle geriet und in einer Massentragödie endete. Der Blogger und die Organisatoren wurden festgenommen.

200.000 Dollar, ein Auto und 50 Motorräder: Was lockte die Menge an?

Der Ursprung des Vorfalls liegt in der Entscheidung des Bloggers, Menschen über soziale Netzwerke zur Hochzeitsfeier einzuladen und wertvolle Preise zu versprechen:

Das Versprechen auf sensationelle Geschenke: Mr Patlo lud seine Follower zu einer Hochzeitsvorfeier im „Faraz Sports“-Stadion ein und kündigte an, dass den Besuchern insgesamt 20 Millionen pakistanische Rupien (etwa 211.000 US-Dollar) in bar, ein Auto, 50 Motorräder und hochwertige Smartphones geschenkt würden;

Die Gier nach kostenlosem Essen und Preisen: Nach der sensationellen Ankündigung strömten Tausende Bürger aus der ganzen Provinz zum Stadiongelände.

Das Öffnen der Tore und die unkontrollierte Menge: Was sagen Zeugen?

Es war unmöglich, die riesige Menschenmenge, die sich im Stadion versammelt hatte, zu kontrollieren:

Aufruf und Massendruck: Zeugen berichten, dass die Menschen einander zertrampelten, als die Stadiontore geöffnet wurden und die Menge von der Bühne aus aufgefordert wurde, einzutreten;

Mangelnde Sicherheit: Da die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort nicht ausreichend organisiert waren, verloren die Polizei und die Sicherheitskräfte völlig die Kontrolle;

Opfer und Verletzte: Infolge des heftigen Gedränges kamen zwei Bürger namens Rehan und Adil noch vor Ort ums Leben. Etwa 20 weitere Personen wurden mit unterschiedlichen Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

Strafverfahren und die Verteidigung des Bloggers

Nach der Tragödie ergriffen die Strafverfolgungsbehörden entschlossene Maßnahmen:

Festnahmen: Die örtliche Polizei leitete ein Strafverfahren wegen illegaler Organisation der Veranstaltung und fahrlässiger Tötung ein. Der Blogger Anser Mahmud und die Organisatoren wurden festgenommen;

Versuch, die Schuld auf die Polizei zu schieben: Während des Verhörs versuchte der Blogger, die Schuld auf die Polizei zu schieben, die die Sicherheit nicht kontrollieren konnte, und behauptete, er sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Stadion gewesen;

Position der Behörden: Regierungsvertreter erklärten hingegen, dass für den Blogger lediglich eine Genehmigung für eine private Zeremonie in einem geschlossenen Gebäude erteilt worden sei und die Massenshow im Stadion sowie der Hype völlig illegal gewesen seien.

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, welche schwerwiegenden Folgen es haben kann, wenn man auf sozialen Netzwerken nach Reichweite und „Hype“ strebt, ohne Sicherheitsstandards einzuhalten.