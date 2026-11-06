Rapunzel-Märchen wird lebendig: Bloggerin verwandelt ihr Haus in einen magischen Turm (Video)

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Rapunzel-Märchen wird lebendig: Bloggerin verwandelt ihr Haus in einen magischen Turm (Video)

Die amerikanische Bloggerin Mycaela Thuers erregte in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit, indem sie ein ungewöhnliches und kreatives Kostüm für Halloween entwarf. Sie verkörperte nicht nur die Rapunzel-Figur aus dem Disney-Film, sondern baute auch den Turm der Heldin im Garten ihres Hauses nach.

Die Grundidee der Bloggerin war es, den Kindern Süßigkeiten mithilfe von Rapunzels langem Haar zukommen zu lassen. Dafür befestigte sie einen kleinen Korb an dem Zopf und schmückte ihn mit Lichtern. Wenn die Kinder kamen, um Süßigkeiten zu holen, wurde der Korb von oben herabgelassen.

Mycaela Thuers dokumentierte den Vorbereitungsprozess regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen. Ihr Ehemann, der Bildhauer Dan Chudzinski, unterstützte sie dabei und schlüpfte in die Rolle des Flynn Rider. Eine weitere Frau übernahm die Rolle der Mutter Gothel.

Die Vorderseite des Turms wurde aus Styropor gefertigt und am Hauseingang installiert. Um den Rapunzel-Look zu vervollständigen, verwendete die Bloggerin eine lange Perücke, die mit künstlichen Blumen geschmückt war.

Eine Anwohnerin veröffentlichte ein Video der Feier im Garten und beschrieb es als „Halloween-Erinnerungen, die ein Leben lang halten“.

Mycaela Thuers, die in Findlay, Ohio, lebt, ist bekannt für die Kreation ungewöhnlicher und komplexer Kostüme, insbesondere von Disney-Prinzessinnen. Ihr YouTube-Kanal hat über 2,7 Millionen Abonnenten.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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