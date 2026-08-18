Seltene Ziege für 1,8 Millionen Rupien verkauft und in Rajanpur feierlich verabschiedet

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Seltene Ziege für 1,8 Millionen Rupien verkauft und in Rajanpur feierlich verabschiedet

Im Distrikt Rajanpur in der pakistanischen Provinz Punjab wurde eine seltene Ziege Berichten zufolge für 1,8 Millionen Rupien verkauft. Die etwa 15 Kilogramm schwere Ziege gehörte der Rasse Shiri an und ihr Wert wurde mit ihrem Aussehen, ihrer besonderen Färbung und ihrer Abstammung begründet.

Bemerkenswert ist, dass der Käufer mit einem großen Autokorso kam, um die Ziege abzuholen. Bei ihrer Verabschiedungszeremonie wurden Dombren gespielt, die Menschen tanzten und Geld wurde verstreut. Die Ziege wurde eigens geschmückt und ihrem neuen Besitzer übergeben.

Bei der Feier wurden den Gästen Qorma aus Rindfleisch und süßer Reis serviert. Zahlreiche Einheimische versammelten sich, um das Ereignis zu sehen.

Während die für die Ziege gezahlten 1,8 Millionen Rupien einige Menschen verblüfften, erklärten andere dies mit dem Interesse an seltenem und reinrassigem Vieh. Der Preis konnte jedoch nicht unabhängig anhand offizieller Daten des Viehmarkts bestätigt werden.

Dennoch sorgten der ungewöhnliche Verkauf und die feierliche Verabschiedung in Rajanpur für großes Interesse.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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