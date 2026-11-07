Ist die KI-Blase geplatzt? Nvidia, AMD und Samsung verlieren Hunderte Milliarden

Am 5. November erlebte der US-Aktienmarkt einen der stärksten Ausverkäufe der letzten Monate. Der Nasdaq stürzte um 5,52 Prozent ab und geriet in eine Korrekturphase, während der Dow Jones an einem einzigen Tag 1.833 Punkte verlor. Besonders hart traf es die Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Mikrochip-Herstellung. Doch die zentrale Frage, die den Markt in Panik versetzt, lautet: Können die massiven Investitionen in KI die erwarteten Renditen liefern?

Der drastische Einbruch an der New Yorker Börse wirkte sich auch auf die globalen Finanzmärkte aus. Investoren begannen massenhaft, Aktien von Technologiegiganten zu verkaufen, und die Wertpapiere der Chiphersteller verloren zweistellige Prozentwerte an Wert.

Diese Situation ist auf die politische Unsicherheit nach den Zwischenwahlen in den USA, neue Sorgen um die KI-Infrastruktur und die enormen Ausgaben der Technologieunternehmen zurückzuführen.

Laut Berichten von Reuters und Associated Press sind die wichtigsten US-Aktienindizes am 5. November stark gefallen. Für den Nasdaq war dies einer der schlechtesten Handelstage seit 19 Monaten.

An einem Tag An der Wall Streetwie viel Kapital ging verloren?

Nach Handelsschluss am 5. November verzeichneten die wichtigsten US-Aktienindizes folgende Ergebnisse:

Nasdaq Composite — fiel um 5,52 Prozent auf 24.315 Punkte;

Dow Jones Industrial Average — fiel um 1.833,06 Punkte bzw. 3,44 Prozent und schloss bei 51.523,06 Punkten;

S&P 500 — fiel um 4,36 Prozent auf 7.353,73 Punkte;

Russell 2000 — verlor 4,45 Prozent an Wert.

Besonders die Situation beim Nasdaq-Index erregte die Aufmerksamkeit der Anleger. Er fiel mehr als 10 Prozent unter seinen im Oktober erreichten Rekordwert. Dies bedeutet, dass am Aktienmarkt eine sogenannte „Korrektur“ eingetreten ist.

Auch der Marktwert großer Unternehmen schrumpfte massiv. Die Kapitalisierung der Unternehmen im S&P 500 sank um fast 3 Billionen Dollar. Die Verluste im Nasdaq-100-Index wurden auf etwa 2,3 Billionen Dollar geschätzt.

Die „Glorreichen Sieben“, die die größten Technologieunternehmen des Marktes vereinen, mussten ebenfalls harte Schläge hinnehmen. Ihr gemeinsamer Marktwert sank um mehr als 1 Billion Dollar.

Nvidia allein verlor 374 Milliarden Dollar

Die Hauptziele dieser Verkaufswelle waren Unternehmen, die Mikrochips und die Infrastruktur für Rechenzentren herstellen, welche für KI-Technologien unerlässlich sind.

Einer der größten Verluste entfiel auf Nvidia. Die Aktien des Unternehmens, das als einer der Hauptprofiteure der KI-Revolution gilt, verbilligten sich an einem Tag um 9,26 Prozent. Infolgedessen sank sein Marktwert um etwa 374 Milliarden Dollar.

Auch andere Chiphersteller konnten dem drastischen Rückgang nicht entgehen:

Micron Aktien — um 17,46 Prozent;

AMD Aktien — um 17,26 Prozent;

Broadcom Aktien — um 10,43 Prozent;

SanDisk Aktien — um 22,26 Prozent gesunken.

Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX), der die Halbleiterindustrie beobachtet, fiel ebenfalls um mehr als 12 Prozent.

Diese Zahlen zeigen, dass Investoren nicht nur aus ein oder zwei Unternehmen, sondern aus der gesamten Branche, die mit der KI-Infrastruktur verbunden ist, Kapital abziehen wollten.

Was hat die Investoren verschreckt: Platzt die KI-Blase?

Einer der wichtigen Gründe für die drastischen Marktveränderungen waren die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA am 3. November.

Dass die Demokratische Partei die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses erlangte, schürte bei Investoren Sorgen vor verschärften Regulierungsmaßnahmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Besonders mögliche Einschränkungen beim Bau von Rechenzentren gaben den Marktteilnehmern zu denken.

Der Grund dafür ist, dass solche Zentren die enorme Rechenleistung bereitstellen, die für das Funktionieren von KI-Systemen erforderlich ist. Diese benötigen wiederum sehr viel Strom, Kühlsysteme, Server und Mikrochips.

Sollte sich der Bau neuer Rechenzentren verlangsamen oder die Genehmigung erschwert werden, könnte dies die gesamte technologische Kette beeinflussen. Unternehmen von Chipherstellern wie Nvidia bis hin zu Anbietern von Strom und Serverausrüstung könnten davon betroffen sein.

Darüber hinaus begannen die Erwartungen der Investoren in Bezug auf den KI-Sektor neu bewertet zu werden.

In den letzten Jahren kündigten Technologieunternehmen Pläne an, Hunderte Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur zu investieren. Wie schnell und in welchem Umfang diese Investitionen jedoch Renditen bringen werden, bleibt eine der zentralen Fragen am Markt.

Einige Experten betonen, dass die Aktienkurse den tatsächlichen finanziellen Ergebnissen der Unternehmen weit vorausgeeilt sein könnten. Daher kann der Rückgang bei KI-bezogenen Aktien als eine Neubewertung der übermäßig hohen Erwartungen im Technologiesektor betrachtet werden.

Die Panik breitete sich auch auf die asiatischen Märkte aus

Die massiven Verkäufe in den USA übten auch Druck auf die Aktien asiatischer Technologieunternehmen aus.

Besonders in Märkten, die von der Chip-Produktion und dem Export von High-Tech-Produkten abhängen, wurden Verluste verzeichnet.

Im Handel am 6. November fiel der südkoreanische Kospi-Index um fast 6 Prozent, der taiwanesische TAIEX-Index um 4,6 Prozent. Der japanische Nikkei 225 verlor ebenfalls etwa 6 Prozent.

In Südkorea übt der Wertverlust der Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix Druck auf den Markt aus. In Taiwan wuchsen die Sorgen um TSMC, einen der weltweit größten Auftragsfertiger für Mikrochips.

Diese Situation hat erneut gezeigt, dass Veränderungen auf dem KI-Markt nicht nur US-Technologiegiganten, sondern die gesamte weltweite Chip-Produktionskette beeinflussen.

Investoren suchen Sicherheit, doch die Marktlage ist noch nicht stabil

In Zeiten massiver Verkäufe am Aktienmarkt ziehen sich Investoren normalerweise aus Aktien zurück und konzentrieren sich auf als sicher geltende Anlagen.

Auch diesmal war eine gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen zu beobachten. Gleichzeitig gab es Veränderungen auf den Rohstoffmärkten. Am 5. November stieg der Preis für Brent-Öl um etwa 4,6 Prozent und für WTI-Öl um 3,35 Prozent.

Die heftigen Marktschwankungen spiegelten sich auch im Volatilitätsindex VIX wider. In einigen Handelsdaten wurde ein Anstieg des Index um fast 70 Prozent an einem Tag verzeichnet. Dies zeigt, wie stark die Sorge und Unsicherheit unter den Investoren zugenommen hat.

Am 6. November gab es jedoch eine teilweise Erholung am US-Markt: Der Nasdaq stieg um 1,1 Prozent und der S&P 500 um 0,3 Prozent. Der Dow Jones fiel jedoch weiter um 0,5 Prozent. Trotz der eintägigen Erholung blieben die Wochenergebnisse für die wichtigsten Indizes negativ.

Ist dies eine einfache Korrektur oder der Beginn einer größeren Krise?

Bisher gibt es keine ausreichenden Gründe, diesen Rückgang am US-Aktienmarkt als Beginn einer neuen Finanzkrise zu bewerten. Dennoch war das Ereignis eine ernsthafte Warnung für Investoren.

Die massiven Investitionen in den Bereich der Künstlichen Intelligenz, der Bau von Rechenzentren, der Strombedarf und die zukünftigen Gewinne der Technologieunternehmen könnten nun noch genauer bewertet werden.

Am wichtigsten ist, dass die Ereignisse am Markt eine Wahrheit offenbart haben: Selbst die weltweit größten und einflussreichsten Technologieunternehmen können gegenüber politischen Entscheidungen, wirtschaftlichen Erwartungen und der Stimmung der Investoren verwundbar sein.

Künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich eine der wichtigsten Technologien der Zukunft bleiben. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Aktie jedes Unternehmens in diesem Bereich immer teurer wird. Für Investoren ist das Hauptkriterium nun nicht mehr nur die Zukunftsaussicht der Technologie, sondern wann und wie die ausgegebenen Milliarden in echte Gewinne umgewandelt werden.