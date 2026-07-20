Lage im Nahen Osten spitzt sich zu: Gefallene Soldaten, Trumps Erklärung

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) gab bekannt, dass ein weiterer amerikanischer Soldat während des laufenden militärischen Konflikts mit dem Iran ums Leben gekommen ist. Nach diesem Vorfall ist die offizielle Zahl der seit Kriegsbeginn gefallenen US-Soldaten auf 17 gestiegen.

Zamin.uz Liefert die neuesten Details zu den eskalierenden militärischen Aktionen im Nahen Osten, den Verlusten und den nächsten Schritten Washingtons.

Vorfall im Nordirak und Suchaktionen in Jordanien

Laut CENTCOM kam der nächste amerikanische Soldat am 18. Juli im Nordirak ums Leben. Er starb während einer Operation zur kontrollierten Sprengung nicht explodierter Munition einer abgeschossenen iranischen Drohne. Ein weiterer Soldat wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und erhält die notwendige medizinische Versorgung.

Darüber hinaus dauern die Sucharbeiten auf einem US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien an:

Vorfall vom 17. Juli: Infolge eines iranischen Angriffs wurden zwei amerikanische Soldaten getötet, einer galt als vermisst.

Gefundene Überreste: Das Kommando teilte mit, dass bei den Sucharbeiten am Einsatzort bisher nicht identifizierte menschliche Überreste gefunden wurden.

Medienvermutungen: Die New York Times und The Wall Street Journal Laut Quellen dieser Publikationen gehören die gefundenen Überreste höchstwahrscheinlich dem vermissten amerikanischen Soldaten. Die Identifizierung läuft derzeit.

Gegenseitige verheerende Schläge: Zusammenstoß zwischen USA und Iran

Die Parteien setzen ihre Angriffe auf die Stellungen der jeweils anderen Seite fort:

US-Luftangriff: Am 18. Juli führten die US-Streitkräfte weitere Luftangriffe auf iranisches Territorium durch. CENTCOM erklärte, diese Angriffe seien organisiert worden, um das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) für den Tod amerikanischer Soldaten in Jordanien zu bestrafen und Irans Möglichkeiten zu begrenzen, die internationale Schifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen.

Irans Antwort: Als Reaktion darauf startete der Iran Raketenangriffe auf zwei in Kuwait stationierte US-Militärbasen.

Donald Trump: „Iran darf keine Atomwaffen besitzen“

US-Präsident Donald Trump NewsNation bezeichnete den Tod der amerikanischen Soldaten in einem Telefoninterview mit dem Fernsehsender als „trauriges Ereignis“.

Er bekräftigte erneut die Grundposition Washingtons:

„Wir werden niemals zulassen, dass der Iran Atomwaffen besitzt.“

USA entsenden zusätzliche Kampfflugzeuge in den Nahen Osten

Aufgrund des sich verschärfenden Konflikts, The Wall Street Journal und The New York Times berichten, dass Washington zusätzliche Militärflugzeuge in die Region verlegt:

Luftwaffenstützpunkt / Standort Ausgewählte Kampfflugzeuge Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem (Deutschland) F-16 Kampfflugzeuge Luftwaffenstützpunkt RAF Lakenheath (Großbritannien) F-35 Kampfflugzeuge Zusätzliche Unterstützung Spezialisierte Tankflugzeuge

Expertenglauben, dass dieser Schritt darauf abzielt, die militärische Präsenz Washingtons in der Region weiter zu stärken und den geopolitischen Druck auf den Iran zu erhöhen.