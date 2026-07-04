Indische Regierung fordert Anonymitätsbericht von Telegram und Signal Messenger

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Indische Regierung fordert Anonymitätsbericht von Telegram und Signal Messenger

Die indische Regierung hat eine offizielle Anfrage an Telegram, einen der weltweit beliebtesten Messenger, und Signal, eine auf Datenschutz spezialisierte Plattform, gerichtet. Beamte des Landes fordern eine Erklärung darüber, wie diese Dienste die Sicherheit von Funktionen gewährleisten, die es Nutzern ermöglichen, zu kommunizieren, ohne ihre Telefonnummern preiszugeben. Reuters berichtete dies unter Berufung auf eigene Quellen innerhalb der Regierung. Ixbt.com berichtet .

Diese Maßnahme war der nächste Schritt der indischen Regierung zur Stärkung der Kontrolle über Online-Plattformen. Im vergangenen Monat wurde im Land die vorübergehende Sperrung der Telegram-Plattform erwogen, und nun haben die Regulierungsbehörden begonnen, die einzelnen Funktionen des Dienstes und deren Auswirkungen auf die Cybersicherheit eingehend zu untersuchen.

Anonymität und Betrugsrisiko

Nach Ansicht der Regierungsvertreter könnte die Möglichkeit, seine Identität über Benutzernamen (username) zu verbergen, die Tür für verschiedene Straftaten öffnen. Insbesondere das indische Ministerium für Informationstechnologie befürchtet, dass Anonymität zu einer Zunahme von Straftaten wie Online-Betrug, Phishing, Angriffen unter falschen Identitäten und „digitalen Festnahmen" führen könnte.

Daher wurden Telegram und Signal aufgefordert, detaillierte Informationen darüber vorzulegen, welche Schutzmechanismen gegen Identitätsmissbrauch (impersonation) und Missbrauch implementiert wurden. Bisher haben weder das Ministerium noch die Vertreter der Messenger eine offizielle Stellungnahme zu dieser Anfrage abgegeben.

Auch für WhatsApp Einschränkungen

Die Kontrolle beschränkt sich nicht nur auf Telegram und Signal. Es hat sich herausgestellt, dass die indische Regierung dem WhatsApp-Messenger auch angewiesen hat, die Einführung einer geplanten neuen Funktion zum Ändern von Benutzernamen auszusetzen. Das Unternehmen muss innerhalb von drei Tagen die Notwendigkeit dieser Funktion begründen, andernfalls können Sanktionen gegen es verhängt werden.

Für usbekische Nutzer ist Telegram ebenfalls das wichtigste Kommunikationsmittel. Entscheidungen, die in großen Märkten wie Indien getroffen werden, könnten die globale Politik der Messenger und die Funktionsweise ihrer Funktionen in Zukunft beeinflussen. Während die Funktion zum Verbergen der Nummer für viele Nutzer ein wichtiger Teil der persönlichen Privatsphäre ist, betrachten die Behörden sie als Sicherheitsbedrohung.

Es ist erwähnenswert, dass Indien eines der Länder mit den meisten Internetnutzern weltweit ist, und die gesetzlichen Anforderungen dort waren für Technologiegiganten schon immer eine ernsthafte Herausforderung. Bislang ist offen, wie die Messenger auf diese Forderungen reagieren und ob sie ihre Datenschutzprinzipien aufrechterhalten werden.

TelegramSignalWhatsAppIndienCybersicherheit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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