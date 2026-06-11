Neuer Betrug über gefälschte Telegram-Kanäle zu Drohnen entdeckt

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Neuer Betrug über gefälschte Telegram-Kanäle zu Drohnen entdeckt

In Russland wurde eine neue mehrstufige Betrugsmasche entdeckt, die auf Telegram-Nutzer abzielt. Laut Cybersicherheitsexperten locken Kriminelle Menschen über gefälschte Kanäle an, die vor Drohnenangriffen warnen, um ihnen letztlich das Geld zu stehlen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Schema beginnt mit der Verbreitung von Links zu Telegram-Kanälen in lokalen Nachbarschafts-Chats, oft unter Verwendung des Wortes „Radar“ und eines Stadtnamens. Diese Kanäle, die von Personen betrieben werden, die sich als „Nachbarn“ ausgeben, wirken wie offizielle Quellen und gewinnen das Vertrauen der Nutzer. Wer dem Kanal beitritt, wird durch eine Kette von Links geleitet.

In der nächsten Phase wird der Nutzer zu verschiedenen Bots weitergeleitet. Einer bietet angeblich beschlagnahmte Autos zum Verkauf an, während ein anderer behauptet, ein spezielles Warnsystem zu sein, das auch ohne Empfang funktioniert. Ziel ist es, den Nutzer für Bots zu abonnieren, die für zukünftige Phishing-Nachrichten genutzt werden.

In der letzten Phase landet das Opfer auf einer gefälschten Website, die das Design des staatlichen Portals „Rabota Rossii“ nachahmt. Dort wird unerfahrenen Personen ein Fernverdienst von bis zu 4000 Rubel pro Stunde und 300.000 Rubel pro Monat versprochen. Um die Zahlung zu erhalten, soll man einen „Manager“ über Telegram kontaktieren.

Während des Gesprächs fordern die Betrüger unter verschiedenen Vorwänden eine Zahlung vom Nutzer. Anstatt das versprochene Geld zu erhalten, verliert der Nutzer sein eigenes Kapital. Experten raten davon ab, verdächtige Links zu öffnen und sich nur auf offizielle Quellen zu verlassen.

TelegramBetrugCybersicherheitPhishingTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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