Warum Telegram vorübergehend aus dem App Store entfernt wurde

Der beliebte Messenger Telegram wurde vorübergehend aus dem App Store entfernt und zog damit die Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern und Experten weltweit auf sich. Laut ixbt.com erklärte Telegram-Gründer Pavel Durov, dass es sich nicht um einen Systemfehler, sondern um einen gezielten Angriff von Cyberkriminellen handelte. Dies berichtet Ixbt.com.

Die Angreifer nutzten offenbar ein ausgeklügeltes Verfahren, um Betreiber öffentlicher Kanäle und Gruppen zu erpressen. Statt neue Beiträge zu veröffentlichen, bearbeiteten sie alte Einträge und fügten unauffällig mit AI erstellte verbotene Inhalte hinzu. Da die Beiträge bereits zuvor veröffentlicht worden waren, bemerkten die meisten Teilnehmer die Änderung nicht, und auch das Meldesystem reagierte nicht rechtzeitig.

Welche Methode nutzten die Erpresser?

Pavel Durov zufolge wurden diese Aktionen von sogenannten „Lösch-Erpressern“ organisiert. Die Kriminellen forderten Geld von den Betreibern großer öffentlicher Kanäle und drohten damit, verbotenes Material zu veröffentlichen und anschließend bei Apple zu melden. Wenn die Betreiber die Forderungen ablehnten, versuchten die Täter, den Kanal sperren oder die gesamte App vorübergehend aus dem Store entfernen zu lassen.

Nachdem das Sicherheitsteam den Verstoß entdeckt hatte, entfernte das Telegram-Team die verbotenen Inhalte umgehend und sperrte das Konto des verantwortlichen Nutzers. Anschließend stellte Apple den Messenger wieder her und brachte ihn in den App Store zurück.

Kritische Aspekte von Apples Vorgehen

Die Telegram-Führung betonte, dass sie zur Bekämpfung illegaler Inhalte umfassend sowohl automatisierte als auch manuelle Moderationswerkzeuge einsetzt. Gerade wegen dieser strengen Schutzmechanismen sind böswillige Akteure zunehmend gezwungen, immer komplexere Wege zur Umgehung der Sicherheitsvorkehrungen zu suchen.

Gleichzeitig kritisierte Pavel Durov Apples Vorgehen scharf. Seiner Ansicht nach ist es eine gefährliche Praxis des Technologiekonzerns, die App zunächst aus dem Store zu entfernen und erst danach die Entwickler zu kontaktieren. Dieser Ansatz könnte auch andere große Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten gefährden.

Apple äußerte sich seinerseits zu der Situation und bestätigte, dass Telegram vorübergehend entfernt worden war, weil Materialien entdeckt worden waren, die gegen die Store-Regeln verstießen. Nachdem die verbotenen Inhalte gelöscht und der Regelbrecher gesperrt worden waren, wurde die App innerhalb weniger Stunden in den Katalog zurückgebracht.