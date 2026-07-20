Ungewöhnlich aussehender Waschbär wird zum Internet-Star in den USA

Ein Waschbär namens Jimoti, der in Seattle, USA, lebt, hat aufgrund seines ungewöhnlichen Aussehens in den sozialen Medien an Popularität gewonnen. Aufgrund einer seltenen genetischen Mutation sieht er aus wie eine runde, flauschige Kugel, was die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich zieht.

Expertenvermuten, dass Jimotis Zustand mit dem Kurzwirbelsyndrom zusammenhängen könnte, das normalerweise bei Hunden vorkommt. Dies hindert ihn jedoch nicht daran, ein aktives Leben zu führen. Der Waschbär rennt schnell, klettert problemlos auf Bäume und ist bei der Futtersuche genauso geschickt wie andere Waschbären.

Dank seines ungewöhnlichen Aussehens und seiner flinken Bewegungen wurde Jimoti in kurzer Zeit zu einem echten Internet-Star bei den Anwohnern und Social-Media-Nutzern. Seine Fotos und Videos sammeln weiterhin Tausende von Aufrufen und positiven Kommentaren.