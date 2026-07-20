Ungewöhnlich aussehender Waschbär wird zum Internet-Star in den USA

·1·Welt
Ungewöhnlich aussehender Waschbär wird zum Internet-Star in den USA

Ein Waschbär namens Jimoti, der in Seattle, USA, lebt, hat aufgrund seines ungewöhnlichen Aussehens in den sozialen Medien an Popularität gewonnen. Aufgrund einer seltenen genetischen Mutation sieht er aus wie eine runde, flauschige Kugel, was die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich zieht.

Expertenvermuten, dass Jimotis Zustand mit dem Kurzwirbelsyndrom zusammenhängen könnte, das normalerweise bei Hunden vorkommt. Dies hindert ihn jedoch nicht daran, ein aktives Leben zu führen. Der Waschbär rennt schnell, klettert problemlos auf Bäume und ist bei der Futtersuche genauso geschickt wie andere Waschbären.

Dank seines ungewöhnlichen Aussehens und seiner flinken Bewegungen wurde Jimoti in kurzer Zeit zu einem echten Internet-Star bei den Anwohnern und Social-Media-Nutzern. Seine Fotos und Videos sammeln weiterhin Tausende von Aufrufen und positiven Kommentaren.

USASeattleWaschbärInternet-StarViral
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Rooney hielt sein Versprechen: Er ruderte „Wikinger-Stil“ auf dem HudsonRooney hielt sein Versprechen: Er ruderte „Wikinger-Stil“ auf dem HudsonHeute, 09:10Touristen stehen einem riesigen Grizzlybären gegenüberTouristen stehen einem riesigen Grizzlybären gegenüberGestern, 21:03Siebenjähriges Mädchen nach drei Tagen auf See lebend gefundenSiebenjähriges Mädchen nach drei Tagen auf See lebend gefundenGestern, 20:40Krokodil greift Jungen am Flussufer anKrokodil greift Jungen am Flussufer anGestern, 19:07Golfcart-Fahrt endet in Tragödie: 4 Touristen in Unfall verwickeltGolfcart-Fahrt endet in Tragödie: 4 Touristen in Unfall verwickeltGestern, 16:56Zweistündiger Schusswechsel an der Grenze zwischen Pakistan und IndienZweistündiger Schusswechsel an der Grenze zwischen Pakistan und IndienGestern, 16:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter