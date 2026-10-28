Dreitägige Staatstrauer nach Zugunglück in Spanien ausgerufen

·3·Welt
Dreitägige Staatstrauer nach Zugunglück in Spanien ausgerufen

In Spanien wurde eine dreitägige offizielle Staatstrauer nach einem Zugunglück ausgerufen, das Dutzende Menschenleben forderte. Dies gab der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am 28. Oktober bekannt.

Er betonte, dass die Trauerzeit vom 29. bis zum 31. Oktober dauern wird. Die Trauertage gelten für das gesamte Land.

„Spanien trauert und steht den Betroffenen bei. Die spanische Regierung und der gesamte Staat stehen an der Seite der Opfer und ihrer Familien“, sagte Sánchez.

Die Tragödie ereignete sich in der Nähe der Stadt Urda in der Provinz Toledo, als zwei Hochgeschwindigkeitszüge der Unternehmen Renfe und Iryo kollidierten. Ersten Informationen zufolge fuhr einer der Züge auf einen stehenden Zug auf. Die Ursachen des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Nach neuesten Informationen kamen bei dem Unglück mindestens 68 Menschen ums Leben, 179 wurden verletzt. Etwa 50 von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Weitere 30 Passagiere wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Es wurde darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der Opfer während der Rettungsarbeiten noch ändern könnte.

SpanienPedro SánchezZugunglückRenfeIryo
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Großes Zugunglück in Russland: 20 Waggons entgleist und 7 Kesselwagen in Brand geratenGroßes Zugunglück in Russland: 20 Waggons entgleist und 7 Kesselwagen in Brand geraten26 Oktober 13:08Pedro Sánchez reagiert emotional auf Zeichnungen von Kindern in GazaPedro Sánchez reagiert emotional auf Zeichnungen von Kindern in Gaza28 Juli 14:45Taj Mahal: Mogul-Genialität, Trauer in Marmor und die Geheimnisse lebendiger GeschichteTaj Mahal: Mogul-Genialität, Trauer in Marmor und die Geheimnisse lebendiger Geschichte11 September 12:2925. September – Nationaler Trauertag in Kasachstan: Details zur Tragödie in Mangghystau25. September – Nationaler Trauertag in Kasachstan: Details zur Tragödie in Mangghystau25 September 08:346-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teil6-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teil1 Juli 22:49Kasachstans Präsident entlässt Verteidigungsminister Dauren Kosanow mit sofortiger WirkungKasachstans Präsident entlässt Verteidigungsminister Dauren Kosanow mit sofortiger Wirkung27 September 21:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit
Ein selbsternannter Prophet aus Ghana baut Schiffe zur Rettung der Menschheit