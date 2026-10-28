Dreitägige Staatstrauer nach Zugunglück in Spanien ausgerufen

In Spanien wurde eine dreitägige offizielle Staatstrauer nach einem Zugunglück ausgerufen, das Dutzende Menschenleben forderte. Dies gab der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am 28. Oktober bekannt.

Er betonte, dass die Trauerzeit vom 29. bis zum 31. Oktober dauern wird. Die Trauertage gelten für das gesamte Land.

„Spanien trauert und steht den Betroffenen bei. Die spanische Regierung und der gesamte Staat stehen an der Seite der Opfer und ihrer Familien“, sagte Sánchez.

Die Tragödie ereignete sich in der Nähe der Stadt Urda in der Provinz Toledo, als zwei Hochgeschwindigkeitszüge der Unternehmen Renfe und Iryo kollidierten. Ersten Informationen zufolge fuhr einer der Züge auf einen stehenden Zug auf. Die Ursachen des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Nach neuesten Informationen kamen bei dem Unglück mindestens 68 Menschen ums Leben, 179 wurden verletzt. Etwa 50 von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Weitere 30 Passagiere wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Es wurde darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der Opfer während der Rettungsarbeiten noch ändern könnte.