Mehrstöckiges Gebäude in Kenia eingestürzt und begräbt Verkaufsflächen unter Trümmern

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist ein im Bau befindliches mehrstöckiges Gebäude plötzlich eingestürzt. Die Trümmer begruben darunter liegende Geschäfts- und Gewerbeflächen. Es wird befürchtet, dass Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind.

Ersten Berichten zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls viele Anwohner auf dem Weg zum Freitagsgebet. Es wird vermutet, dass die geringere Anzahl an Menschen in der Gegend zum Zeitpunkt des Einsturzes möglicherweise eine höhere Opferzahl verhindert hat.

Bisher liegen keine genauen Informationen über die Anzahl der Verletzten oder Todesopfer vor. Auch das Schicksal der möglicherweise unter den Trümmern verschütteten Personen ist noch unklar.

Über die Ursachen des Vorfalls und mögliche Mängel in der Gebäudekonstruktion liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor.