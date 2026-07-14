Vor dem NATO-Gipfel gab die Türkei mehr als 120 Millionen Dollar aus, um den ehemaligen Militärflughafen Etimesgut in Ankara vollständig zu rekonstruieren. Die umfangreichen Bau- und Modernisierungsarbeiten, die acht Monate dauerten, wurden durchgeführt, um die Boeing 747-8 aufnehmen zu können, die Katar den USA geschenkt hatte. Dies berichtete Luxurylaunches .

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Boeing 747-8, deren Wert auf etwa 400 Millionen Dollar geschätzt wird, eines der größten Passagierflugzeuge ist, das jemals vom Unternehmen hergestellt wurde. Es ist über 76 Meter lang und hat ein maximales Startgewicht von bis zu 442 Tonnen. Um ein solch riesiges Flugzeug abfertigen zu können, waren erhebliche Infrastrukturverbesserungen erforderlich.

In diesem Zusammenhang wurde der Militärflughafen Etimesgut in Ankara vor dem NATO-Gipfel als diplomatisches Drehkreuz wiedereröffnet, wobei eine Reihe wichtiger Änderungen vorgenommen wurden.

Insbesondere wurde die Start- und Landebahn von 2.450 auf 3.000 Meter verlängert und die Breite von 42 auf 60 Meter erweitert. Dank dieser Änderungen wurde der Flughafen an die höchste Kategorie angepasst, die von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) für riesige Flugzeuge wie die Boeing 747-8 und den Airbus A380 gefordert wird — „F“ -Kategorie.

Expertenbetonen, dass die Lage Ankaras über dem Meeresspiegel und die hohen Temperaturen im Sommer die Flugleistung beeinflussen. Daher wurde die Rekonstruktion des Flughafens unter Berücksichtigung des Gewichts und der Abmessungen des Flugzeugs als notwendig erachtet.

Im Rahmen des Projekts wurden neue Rollwege gebaut sowie Navigations- und Beleuchtungssysteme vollständig erneuert. Zudem wurden Protokollgebäude erweitert und ein 160.000 Quadratmeter großes Vorfeld errichtet, das gleichzeitig 44 Flugzeuge aufnehmen kann.

Berichten zufolge diente diese Boeing 747-8 früher als Privatjet des Emirs von Katar. Später wurde sie den USA geschenkt und soll nun als neue Air Force One für den US-Präsidenten umgerüstet werden, um die alternde VC-25A zu ersetzen. Während des NATO-Gipfels war dieser Jet das größte Flugzeug, das an der Veranstaltung teilnahm.

Zuvor gab es Berichte über ein mögliches Attentat auf Donald Trump während seiner Türkeireise. Berichten zufolge wurde nach einer Warnung der Geheimdienste das Flugzeug, mit dem er von Ankara abfliegen sollte, gewechselt. Auf dem Rückweg nutzte Trump jedoch sein früheres Flugzeug und erklärte diese Entscheidung mit „Nostalgie“. Später landete er auf dem Luftwaffenstützpunkt Mildenhall in Großbritannienund stieg dort in die von Katar bereitgestellte Boeing 747-8 für den Flug in die USA um.