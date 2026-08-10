CATL testet sichere Batterie für Hubschrauber und Flugzeuge

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CATL testet sichere Batterie für Hubschrauber und Flugzeuge

CATL, einer der weltweit führenden Batteriehersteller, hat erfolgreich ein neues Batteriesystem für elektrische senkrecht startende und landende (eVTOL) Passagierflugzeuge getestet. Laut ixbt.com stellt die Technologie einen wichtigen Schritt für die Sicherheit und Energiekapazität in der Luftfahrt dar und könnte künftig die Verbreitung der elektrischen Luftfahrt fördern. Ixbt.com berichtet darüber.

Das neue Batteriesystem basiert auf prismatischen Zellen mit einer Energiekapazität von 350 vatt-soat pro Kilogramm. Nach Angaben des Unternehmens war es das weltweit erste System seiner Klasse, das den gleichzeitigen thermischen Durchbruch von zwei benachbarten Zellen überstand und eine Ausbreitung des Vorfalls auf andere Komponenten verhinderte.

Ein neuer Standard für die Batteriesicherheit in der Luftfahrt

Während der Tests lösten die Spezialisten in verschiedenen Bereichen der Batterie, darunter im zentralen und im Eckbereich, gezielt einen thermischen Durchbruch in zwei benachbarten Zellen aus. Damit sollte geprüft werden, wie sich das System bei unterschiedlichen Schadensszenarien verhält. In allen Testphasen verhinderte das System erfolgreich, dass sich der Fehler zu einer Kettenreaktion entwickelte und die gesamte Batterie in Brand setzte.

Für Batterien in der Luftfahrt gilt dies als eine der wichtigsten Sicherheitsanforderungen. Der Ausfall mehrerer Zellen darf nicht zum Absturz des gesamten Luftfahrzeugs führen. Alle Tests fanden laut Angaben unter Beteiligung von Vertretern der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde statt. Dies dürfte die Einführung der Technologie in eVTOL-Serienmodellen erheblich erleichtern.

Reichweite und Nutzlastkapazität

Experten betonen, dass die angekündigte Energiekapazität von 350 W·ch/kg für Luftfahrzeuge von großer Bedeutung ist. Bei eVTOL-Systemen wirkt sich das Batteriegewicht direkt auf die Flugreichweite, die Nutzlast und die Zahl der Passagiere aus. Gleichzeitig muss die Batterie nicht nur viel Energie speichern, sondern auch bei extremen Belastungen, insbesondere während des senkrechten Starts und der Landung, eine hohe Leistung liefern.

CATL teilte mit, dass die Batterie bereits vollständig für die Serienproduktion bereit sei. Nach Angaben des Unternehmens wird das chinesische Unternehmen AutoFlight (Fengfei Aviation) der erste Partner für die neue Technologie. CATL hatte zuvor mehrere hundert Millionen Dollar in das Luftfahrtunternehmen investiert und damit eine enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung der elektrischen Luftfahrt ermöglicht.

AutoFlight hat inzwischen die entsprechenden chinesischen Zertifizierungen für das zwe tonnige Fracht-eVTOL V2000CG CarryAll erhalten. Als nächsten wichtigen Schritt plant das Unternehmen das fünfsitzige Passagierflugzeug Prosperity, das derzeit die Lufttüchtigkeitszertifizierung durchläuft. Der Prozess soll 2026 abgeschlossen werden. Diese Passagierflugzeuge dürften die ersten Modelle sein, die mit den neuen Batterien von CATL ausgestattet werden.

CATLBatterieElektroflugzeugTechnologieLuftfahrt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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