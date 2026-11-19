Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Züge in der tschechischen Hauptstadt Prag wurden 46 Menschen unterschiedlich schwer verletzt. Unter ihnen befinden sich 16 ausländische Staatsbürger. Die beiden Lokführer wurden schwer verletzt. Bisher liegen keine Informationen über Todesopfer durch das Unglück vor.

Der Vorfall ereignete sich während der morgendlichen Hauptverkehrszeit gegen 07:00 Uhr Ortszeit. Die Züge stießen auf einer Brücke in der Nähe des Hauptbahnhofs im Stadtzentrum zusammen. Behördenvertreter teilten mit, dass die Züge innerhalb des Stadtgebiets mit relativ geringer Geschwindigkeit unterwegs waren.

Der tschechische Verkehrsminister Ivan Bednarjik erklärte gegenüber lokalen Medien, dass die genaue Ursache des Vorfalls noch nicht bekannt sei. Seinen Worten nach sei es noch zu früh, um zu schlussfolgern, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen zu dem Unglück geführt habe. Erste Informationen deuten jedoch darauf hin, dass einer der Züge trotz eines Halt zeigenden Signals weitergefahren ist.

Der Minister kündigte an, dass die Details des Vorfalls gründlich untersucht werden sollen und notwendige Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Sicherheit im Schienenverkehr ergriffen werden.

Die Rettungsdienste benötigten fast zwei Stunden, um alle Passagiere aus den Zügen zu evakuieren. Bilder vom Unfallort zeigen, wie Rettungskräfte die Verletzten auf Tragen aus den Zügen brachten.

Die Prager Polizei teilte mit, dass der Rettungseinsatz abgeschlossen sei. Derzeit läuft eine Untersuchung, um die Umstände zu klären, die zu dem Zusammenstoß der Züge geführt haben.