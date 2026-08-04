Mahmud Muradov auf dem Weg zu zwei Titeln: Wird der Kampf von 2020 wiederbelebt?

Mahmud Muradov wurde in Prag zum unumstrittenen Halbschwergewichts-Champion von OKTAGON MMA, nachdem er Will Fleury in der zweiten Runde durch TKO besiegt hatte. Doch der Usbeke beschränkte sich nach dem Sieg nicht auf die Feier seines neuen Gürtels – er nannte den Polen Krzysztof Jotko als möglichen nächsten Gegner.

Das ist mehr als nur ein gewöhnlicher Callout. Muradov ist Interims-Champion im Mittelgewicht, während Jotko der aktuelle unumstrittene Champion dieser Gewichtsklasse ist. Besonders interessant: Die beiden sollten bereits vor sechs Jahren in der UFC gegeneinander kämpfen, doch der Kampf fand nie statt.

Fleurys Vorteil war nach 15 Sekunden dahin

OKTAGON 92 fand am 1. August auf der Štvanice-Insel in Prag, Tschechien, statt. Aufgrund des Zeitunterschieds fielen die Hauptkämpfe in Usbekistan auf die frühen Morgenstunden des 2. August. Vor dem Turnier galt Fleury als Halbschwergewichts-Champion und als einer der gefährlichsten Kämpfer von OKTAGON.

In der ersten Runde setzte der irische Champion Muradov mit Ringen und Druck am Käfig zu. Doch nur 15 Sekunden nach Beginn der zweiten Runde landete der Usbeke eine präzise rechte Konterhand.

Nachdem Fleury das Gleichgewicht verloren hatte und zu Boden gegangen war, setzte Muradov mit einer Schlagserie nach, woraufhin der Ringrichter den Kampf stoppte. Damit endete Fleurys Siegesserie von sechs Kämpfen bei OKTAGON, und der Halbschwergewichtsgürtel ging an Muradov über.

Das erste Ziel des neuen Champions steht fest

Nach dem Kampf erklärte Muradov, dass er gegen den amtierenden Mittelgewichts-Champion Krzysztof Jotko antreten möchte.

Aus sportlicher Sicht ergibt dieses Duell Sinn. Im Mittelgewicht gibt es derzeit zwei Titelträger:

Kämpfer Status Krzysztof Jotko Unumstrittener Mittelgewichts-Champion Mahmud Muradov Interims-Champion im Mittelgewicht Mahmud Muradov Unumstrittener Halbschwergewichts-Champion

Auf der offiziellen OKTAGON-Website wird Muradov weiterhin als Interims-Champion im Mittelgewicht geführt. Jotko wurde dagegen nach seinem Sieg über Kerim Engizek zum neuen unumstrittenen Champion der Gewichtsklasse.

Daher könnte ein mögliches Duell zwischen Muradov und Jotko ein Vereinigungskampf um die Mittelgewichtstitel werden. Die Promotion hat Gewichtsklasse, Datum und Austragungsort jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben.

Dieser Kampf hätte bereits 2020 stattfinden sollen

Die Geschichte zwischen Muradov und Jotko ist nicht neu. Ihr Duell war für den 31. Oktober 2020 bei einem UFC-Fight-Night-Event in Las Vegas angesetzt.

Der polnische Kämpfer verletzte sich jedoch während der Vorbereitung und zog sich zurück. Jotko erklärte, dass er sich den Zeh gebrochen habe, und entschuldigte sich bei Muradov für seinen kurzfristigen Rückzug.

Anschließend wurde Kevin Holland als Muradovs Gegner angesetzt. Doch auch dieser Kampf platzte, nachdem der Usbeke positiv auf COVID-19 getestet worden war.

Damit blieb die 2020 begonnene Geschichte unvollendet:

Ein Kampf zwischen Muradov und Jotko wurde angesetzt. Jotko zog sich wegen einer Verletzung zurück. Kevin Holland wurde zum Ersatzgegner. Muradov wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das erwartete Duell verzögerte sich um sechs Jahre.

Nun könnten sie nicht in der UFC, sondern bei OKTAGON, einer der führenden europäischen Promotions, als Champions aufeinandertreffen.

Auch Jotko strebt einen zweiten Gürtel an

Ein weiterer Faktor macht diesen möglichen Kampf noch interessanter. Nachdem Krzysztof Jotko zuvor Mittelgewichts-Champion geworden war, bekundete er Interesse an einem Aufstieg ins Halbschwergewicht und am Kampf um einen zweiten Gürtel.

Damals gehörte der Halbschwergewichtsgürtel Will Fleury. Nun hält ausgerechnet Mahmud Muradov diesen Titel.

Damit ergeben sich zwei mögliche Szenarien:

Erste Variante: Muradov steigt im Gewicht ab und kämpft gegen Jotko um die Vereinigung der Mittelgewichtstitel.

Zweite Variante: Jotko steigt ins Halbschwergewicht auf und fordert Muradov um dessen neuen Gürtel heraus.

Nach sportlicher Logik ist die erste Variante naheliegender. Ein Interims-Champion sollte normalerweise gegen den unumstrittenen Champion in einem Vereinigungskampf antreten. Muradovs neuer Status im Halbschwergewicht bietet der Promotion jedoch die Möglichkeit, eine noch größere Storyline zu schaffen.

Die Herausforderung in zwei Gewichtsklassen wird für Muradov nicht einfach

Wenn Muradov nach seinem Sieg im Halbschwergewicht ins Mittelgewicht zurückkehrt, muss er erneut Gewicht machen. Das könnte seine körperliche Verfassung, Regeneration und Vorbereitungszeit beeinflussen.

Jotko ist dagegen ein erfahrener Kämpfer, der sich im Mittelgewicht natürlicher bewegt und sich auf Ringen und Kontrolle verlässt. Er bestritt 17 Kämpfe in der UFC, gewann 11 davon und wurde schließlich Champion bei OKTAGON. Die Promotion bezeichnet ihn als einen der erfahrensten Kämpfer seiner Gewichtsklasse.

In einem möglichen Duell würde es zu einem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Stile kommen:

Muradov nutzt Distanz und schnelle Schlagkombinationen;

Jotko versucht, die Bewegung des Gegners einzuschränken und den Kampf zu kontrollieren;

Muradov verfügt über K.-o.-Kraft;

Jotko ist in langen, taktischen Kämpfen gefährlich;

beide verfügen über umfangreiche Erfahrung auf UFC-Niveau.

Gegen Fleury zeigte Muradov, dass er auch unter Druck ruhig bleiben und den Kampf mit einem präzisen Konter verändern kann. Jotko könnte versuchen, ihn am Käfig zu halten und ihm die nötige Distanz für seine Schläge zu nehmen.

Auch Fleury hat einen Rückkampf nicht vergessen

Der Ire erkannte Muradovs Fähigkeiten nach der Niederlage an. Er bezeichnete den Usbeken als einen der natürlich talentiertesten Kämpfer bei OKTAGON, betonte jedoch auch, dass er den Gürtel in Zukunft zurückholen werde.

Damit stehen Muradov mindestens drei mögliche Wege offen:

Möglicher Gegner Bedeutung des Kampfes Krzysztof Jotko Vereinigung der Mittelgewichtstitel Will Fleury Rückkampf im Halbschwergewicht Neuer Herausforderer Erste Verteidigung des Halbschwergewichtsgürtels

Wenn Muradov Jotko wählt, könnte die Verteidigung des Halbschwergewichtstitels für einige Zeit verschoben werden. Verteidigt er dagegen zuerst seinen neuen Gürtel, bleibt die Frage um die Interimsmeisterschaft im Mittelgewicht offen.

Mehr als ein Kampf: Zwei Champions begleichen eine offene Rechnung

Muradov und Jotko hätten sich bereits 2020 gegenüberstehen sollen. Damals waren sie zwei Mittelgewichtler, die in der UFC-Rangliste aufsteigen wollten. Sechs Jahre später sind beide nach Europa zurückgekehrt und haben in derselben Promotion Meisterschaftsgürtel gewonnen.

Muradov befindet sich nun in einer seltenen Situation:

unumstrittener Halbschwergewichts-Champion;

Interims-Champion im Mittelgewicht;

ungeschlagen bei OKTAGON;

zuletzt mit einem TKO-Sieg erfolgreich.

Jotko hält dagegen den unumstrittenen Mittelgewichtstitel. Sollte der Kampf offiziell bestätigt werden, wäre er mehr als nur ein weiteres Duell: Er würde den wahren Champion der Gewichtsklasse bestimmen und die offene Rechnung aus dem Jahr 2020 begleichen.

Sollte Muradov eurer Meinung nach im Mittelgewicht gegen Jotko kämpfen oder zunächst seinen Halbschwergewichtsgürtel verteidigen? Teilt eure Meinung in den Kommentaren und schickt den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke an Sportfans!