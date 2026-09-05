7-jähriger Junge durch Handy abgelenkt und in Tschechien ins U-Bahn-Gleisbett gestürzt (Video)

In der tschechischen Hauptstadt Prag ist ein 7-jähriger Junge beim Blick auf sein Handy in das Gleisbett einer U-Bahn gestürzt. Andere Fahrgäste retteten ihn nur Sekunden vor der Einfahrt des Zuges. Dies teilte die Polizei der Tschechischen Republik mit.

Der Vorfall ereignete sich am 2. September gegen 18:00 Uhr an der U-Bahn-Station „Muzeum“. Laut Polizei bemerkte der Junge, der in Begleitung eines Familienmitglieds war, nicht, dass er auf die Gleise zuging, da er auf sein Handy schaute.

Der Junge verlor plötzlich das Gleichgewicht und fiel auf die Gleise. In diesem Moment sprang ein ausländischer Fahrgast auf die Gleise, um ihn zu retten. Auch andere Fahrgäste halfen und zogen den Jungen innerhalb weniger Sekunden auf den Bahnsteig.

Der Notstopp-Knopf am Bahnsteigrand spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Rettung des Jungen. Durch das Drücken des Knopfes wurde die herannahende U-Bahn gestoppt.

Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der Junge mit leichten Verletzungen an die Rettungskräfte übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Vorfall mahnte die tschechische Polizei Kinder und Eltern zur Vorsicht bei der Nutzung von Handys oder Kopfhörern in U-Bahn- und Bahnbereichen. Die Polizei betonte, dass selbst ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit schwerwiegende Folgen haben kann.