Bitwise übernimmt Superstates 259-Millionen-Dollar-Krypto-Fonds

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Bitwise hat die Übernahme des Crypto Carry Fund (USCC) von Superstate abgeschlossen. Dieses tokenisierte Anlageinstrument ist darauf spezialisiert, durch marktneutrale Krypto-Handelsstrategien Renditen zu erzielen. Bitwise gab am 7. Mai bekannt, dass es die Verwaltung des Fonds übernehmen werde, da Superstate seinen Fokus auf die FundOS-Plattform verlagert, wie Cointelegraph.com berichtet.

Der Fonds steht qualifizierten Anlegern offen und nutzt eine „Cash-and-Carry“-Strategie, die auf der Ausnutzung der Preisdifferenz zwischen Kryptowährungs-Futures und Spotpreisen basiert. Nach dem Übergang behielt der Fonds seinen USCC-Token-Ticker und die bestehenden Smart Contracts bei. Laut Bitwise belief sich das verwaltete Vermögen des Fonds zum 29. Mai auf etwa 259 Millionen USD bei einer Rendite von rund 4 %.

Das Portfolio des Fonds besteht aus einer Mischung aus Barsicherheiten, tokenisierten Staatsanleihen und Krypto-Assets wie Solana (SOL), EtherFi (eETH) und XRP. USCC-Anteile werden für Kreditgeschäfte auf DeFi-Protokollen wie Aave, Kamino und Morpho unterstützt. Das 2017 gegründete Unternehmen Bitwise verwaltet derzeit 11 Milliarden USD an Kundenvermögen in ETFs und privaten Fonds.

Der Sektor für tokenisierte aktive Strategiefonds verzeichnet ein schnelles Wachstum. Laut RWA.xyz ist das Volumen der Vermögenswerte in dieser Kategorie innerhalb eines Jahres von 449 Millionen USD auf 1,38 Milliarden USD gestiegen, was einem Zuwachs von über 200 % entspricht. Vor diesem Hintergrund arbeiten große Verwalter wie T. Rowe Price ebenfalls an aktiv verwalteten ETFs, die direkt in Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte investieren.