Dogecoin wird für institutionelle Anleger zugänglicher

Die Unternehmenssparte der Dogecoin Foundation ist eine Partnerschaft mit Paxos eingegangen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Kryptowährung DOGE in die Brokerage- und Verwahrungsinfrastruktur von Paxos integriert. Dies soll den Zugang zu dem Memecoin über regulierte Finanzkanäle erweitern, berichtet Cointelegraph.com. berichtet.

Laut einer am Montag veröffentlichten Mitteilung ist Dogecoin nun auf der Paxos-Plattform verfügbar. Dies ermöglicht Fintech-Unternehmen, Zahlungssystemen und institutionellen Kunden, die Aufnahme dieses Vermögenswerts in ihre Dienstleistungen zu prüfen. Paxos stellt derzeit Krypto-Infrastruktur für große Plattformen wie PayPal, Venmo, Interactive Brokers und Mercado Libre bereit.

Obwohl Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung von 15,53 Milliarden USD der größte Memecoin bleibt, ist die institutionelle Nachfrage geringer als bei Bitcoin und Ethereum. Das Interesse nimmt jedoch zu: Im Januar 2025 wurde der Grayscale Dogecoin Trust aufgelegt und der Dogecoin-ETF von 21Shares in den USA registriert.

Die allgemeine Marktlage bleibt jedoch etwas schleppend. Laut CoinShares wurden in der vergangenen Woche 1,67 Milliarden USD aus Krypto-Börsenprodukten abgezogen. Anleger sind aufgrund von Inflation, Energiepreisen und geopolitischen Spannungen am Persischen Golf bei riskanten Anlagen vorsichtig.

Experten sind der Meinung, dass der Rückgang der Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten auch mit der Verzögerung des CLARITY Act zusammenhängen könnte, einem Gesetzentwurf zur Regulierung des Marktes für digitale Vermögenswerte in den USA. Dennoch könnte der Einzug von Dogecoin in große Finanzinfrastrukturen seine künftige Position stärken.