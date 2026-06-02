Bitcoin-Preis fällt an einem Tag um 6 Prozent: Neues Ziel 50.000 USD

Mit der Eröffnung des Handels am Mittwoch an der Wall Street verlor der Bitcoin-Preis (BTC) mehr als 6 Prozent an Wert. Da sich der Strom an Liquidationen beschleunigte, zeigten TradingView-Daten, dass das BTC/USD-Paar an der Bitstamp-Börse auf 66.948 USD fiel. Dies berichtet Cointelegraph.com .

Dieser Wert ist der niedrigste Stand seit April und macht die Wachstumsdynamik der letzten Monate zunichte. In den letzten 24 Stunden erreichte das Gesamtvolumen der Liquidationen auf dem Kryptomarkt 1,25 Milliarden USD. Im Gegensatz zu anderen risikoreichen Vermögenswerten sinkt Bitcoin weiter, während der S&P 500-Index ein weiteres Rekordhoch verzeichnete.

Der Analyst Rekt Capital merkte auf seiner X-Social-Media-Seite an, dass Anleger makroökonomische Risiken meiden, Bitcoin-Assets aufgeben und in Stablecoins umschichten. Seiner Prognose zufolge wird der Preis in der nächsten Phase den 50-Monats-Exponential Moving Average (EMA) bei 66.250 USD anvisieren.

Der Experte fügte hinzu, dass es an diesem Punkt eine vorübergehende Reaktion geben könnte, es jedoch sehr wahrscheinlich ist, dass Bitcoin mit der Zeit unter dieses EMA-Niveau fällt und seinen Abwärtstrend fortsetzt. Der Prognosedienst Kalshi erwartet einen Preisrückgang auf 50.000 USD.

Marktkommentator Exitpump glaubt, dass das Rekordniveau des Open Interest zu einem massiven Abverkauf auf dem Spotmarkt geführt hat. Derzeit steht der Kryptomarkt unter starkem Druck.