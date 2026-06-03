US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen vier große iranische Kryptobörsen

Im Rahmen der Kampagne „Economic Fury“, die darauf abzielt, den Iran vom globalen Finanzsystem abzuschneiden, hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen vier große Kryptobörsen des Landes verhängt, darunter Nobitex, die größte Plattform. Am Dienstag nahm das Finanzministerium die Börsen Wallex, Bitpin und Ramzinex in die Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) auf. Diese Maßnahme verbietet es US-Unternehmen und -Personen, Dienstleistungen für diese Plattformen zu erbringen. Cointelegraph.com berichtet .

Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass das Regime in einer Zeit, in der die iranische Wirtschaft in der Krise steckt, Technologien für digitale Vermögenswerte für korrupte Zwecke nutzt, etwa zur Umgehung von Sanktionen und zum Abfluss von Geldern aus dem Land. Diese Maßnahmen sind Teil einer breit angelegten Kampagne wirtschaftlichen Drucks, die im April dieses Jahres begann.

Die US-Regierung betrachtet die Eindämmung des iranischen Atomprogramms als eine ihrer obersten Prioritäten. In einer kürzlichen Erklärung gab Scott Bessent bekannt, dass seit Beginn des Konflikts Kryptowerte im Wert von fast 1 Mrd. USD von iranischen Kryptobörsen und Wallets beschlagnahmt wurden. Die Börse Nobitex soll weiterhin Zahlungen für das Korps der Islamischen Revolutionsgarden und andere sanktionierte Organisationen abwickeln.

Nach Angaben der Blockchain-Analyseplattform Chainalysis steht Nobitex im Zentrum der „digitalen Dollar-Pipeline“ des Iran und kontrolliert fast 50 % des Kryptohandelsvolumens des Landes. Das Finanzministerium beschuldigte die Börse zudem, an der staatlichen Überwachung von Bürgern beteiligt gewesen zu sein. Nobitex-CEO Seyed Ali Khoee und Vorsitzender Amir Hossein Rad wurden ebenfalls auf die Sanktionsliste gesetzt.