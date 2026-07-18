Trump schlägt überraschende Idee für die Ausrichtung der WM 2038 vor

Die USA sind bereit, nach der Weltmeisterschaft 2026 ein weiteres Turnier auszurichten. Präsident Donald Trump erklärte, dass das Land ein künftiges Turnier sogar eigenständig und auf hohem Niveau durchführen könnte, ohne Kanada und Mexiko.

Eine weitere von Trump erwähnte Option erregte jedoch mehr Aufmerksamkeit: Ihm zufolge könnten die USA und China eine zukünftige Weltmeisterschaft gemeinsam ausrichten.

USA wollen eine weitere WM ausrichten

Donald Trump sprach darüber auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Seiner Ansicht nach hat das Turnier 2026 die Fähigkeit der USA unter Beweis gestellt, große Sportveranstaltungen zu organisieren. Daher könnte das Land in Zukunft ein weiterer Anwärter auf eine Weltmeisterschaft sein.

Trump äußerte, dass die USA beim nächsten Mal auch bereit wären, das Turnier eigenständig ohne die Beteiligung von Kanada und Mexiko auszurichten.

Trump erwähnte die Option USA und China

Der US-Präsident sprach auch über eine weitere Idee, die mit Gianni Infantino diskutiert wurde.

„Gianni sagte mir, dass China und die USA die nächste Weltmeisterschaft gemeinsam ausrichten könnten. Die Flüge zwischen den Spielen wären für die Spieler kurz und bequem. Das würde ihnen zweifellos gefallen“, zitiert Fox News Trump.

Bisher wird dieser Vorschlag eher als diskutierte Idee denn als offizielle Bewerbung genannt.

Gastgeber für die nächsten zwei Weltmeisterschaften stehen fest

Spanien, Portugal und Marokko werden die Hauptspiele der Weltmeisterschaft 2030 ausrichten.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten Austragung werden einige Spiele auch in Südamerika stattfinden. Diese sollen von Argentinien, Uruguay und Paraguay ausgerichtet werden.

Die Weltmeisterschaft 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden.

Hauptintrige um die WM 2038

Das Gastgeberland für die Weltmeisterschaft 2038 steht noch nicht fest. Daher könnte die Zahl der Länder, die das Turnier ausrichten möchten, sowie mögliche gemeinsame Bewerbungen in den kommenden Jahren steigen.

Dass die USA ein Anwärter auf eine weitere WM sind, ist nicht überraschend. Aber sollte die von Trump erwähnte gemeinsame Ausrichtung der USA und Chinas Realität werden, wäre dies eines der ungewöhnlichsten Projekte in der Geschichte der Weltmeisterschaften.