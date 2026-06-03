Wie viel Benzin wurde in Usbekistan in 4 Monaten produziert?

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Wie viel Benzin wurde in Usbekistan in 4 Monaten produziert?

Nach Angaben des Nationalen Statistikkomitees wurden in Usbekistan von Januar bis April 2026 417,5 Tausend Tonnen Motorenbenzin produziert. Dieser Wert zeigt, dass das Volumen der Kraftstoffproduktion im Land auf hohem Niveau bleibt.

Laut dem Bericht wurden in diesem Zeitraum 1,3 Millionen Tonnen Kohle und 209 Tausend Tonnen Öl gefördert. Zudem wurden 381 Tausend Tonnen Dieselkraftstoff produziert.

Im Energiesektor wurden 12,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas sowie 319,3 Tausend Tonnen Gaskondensat produziert. Diese Kennzahlen bestätigen die bedeutende Rolle des Brennstoff- und Energiekomplexes des Landes in der Wirtschaft.

Darüber hinaus wurden in den ersten vier Monaten des Jahres in Usbekistan 80,6 Tausend Automobilmotoren hergestellt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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