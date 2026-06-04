Arthur Hayes verkauft HYPE- und NEAR-Token im Zuge des KI-IPO-Hypes

Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, gab bekannt, dass er seine Bestände an Hyperliquid (HYPE)- und Near Protocol (NEAR)-Token abgestoßen hat. Hayes, der zuvor hohe Kursziele für diese Vermögenswerte prognostiziert hatte, erklärte, seine Strategie vollständig geändert zu haben. Cointelegraph.com berichtet .

Hayes führte diese Entscheidung auf steigende Energiepreise aufgrund von Konflikten im Nahen Osten, drei große „KI-IPOs“, die bis zum dritten Quartal 2026 erwartet werden, und Spekulationen zurück, dass US-Präsident Donald Trump eine KI-feindliche Politik verfolgt, um die Zwischenwahlen zu gewinnen. In einem Beitrag im sozialen Netzwerk X schrieb er, dass die Markthöchststände bis September eintreten würden und es Zeit sei, Gewinne zu realisieren.

Laut Daten von Onchain Lens verkaufte Hayes etwa 247.334 HYPE-Token im Wert von rund 18 Millionen USD. Diese Verkäufe fanden kurz nach einer wohltätigen Wette in Höhe von 100.000 USD zwischen Hayes und Kyle Samani, dem Gründer von Multicoin Capital, statt. Zuvor hatte Hayes prognostiziert, dass der HYPE-Preis bis August 150 USD erreichen und NEAR bis 2027 um das 20-Fache wachsen würde.

Derzeit beobachten Investoren die erwarteten IPO-Prozesse von OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, Anthropic und Elon Musks SpaceX genau. Während SpaceX bereits vertraulich Anträge eingereicht hat, hat Anthropic Banken wie Morgan Stanley und Goldman Sachs für einen Börsengang im Oktober engagiert.

In den letzten 24 Stunden fiel der Preis von HYPE um 8,4 % auf 65 USD, während NEAR um 17,4 % auf 2,34 USD sank. Marktteilnehmer analysieren, wie diese großangelegten Verkäufe und die bevorstehenden Tech-IPOs die Liquidität im Kryptomarkt beeinflussen werden.