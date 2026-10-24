Икки ўғлини денгиз оқимидан қутқармоқчи бўлган она ҳалок бўлди

·77·Дунё
Икки ўғлини денгиз оқимидан қутқармоқчи бўлган она ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Багама оролларида икки фарзандини денгиздаги кучли оқимдан қутқаришга уринган 36 ёшли британиялик Лианн Грегори фожиали тарзда вафот этди.
  • Бимини ороли яқинида юз берган ҳодисада болалар қутқарув хизматлари томонидан сувдан сог-саломат олиб чиқилган.
  • Аёлнинг турмуш ўртоғи Нейтан Грегори ва қайиқ капитани Линти Стюарт уни қутқаришга ҳаракат қилган бўлса-да, шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмади.

Багама оролларида икки фарзандини денгиздаги кучли оқимдан қутқаришга уринган 36 ёшли британиялик аёл фожиали тарзда ҳалок бўлди. Бу ҳақда Daily Mail нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, оила Бимини оролининг жанубий қисмида денгизда бўлган вақтда кучли оқим аёлнинг икки ўғлини ўз домига тортган. Фарзандларини хавфдан қутқариш мақсадида сувга тушган Лианн Грегори эса оқим таъсирида ўзи ҳам қийин аҳволда қолган.

Багама ороллари полицияси маълумотига кўра, 20 октябрь куни соат 10:00 дан кўп ўтмай, Бимини оролидаги Элис-Таун полиция бўлимига паром бекатида бир аёл ҳушсиз ҳолда топилгани ҳақида хабар келиб тушган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари воқеа жойига етиб келганида, аёл маҳаллий клиникага олиб кетилган эди. Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун барча зарур чораларни кўрган, бироқ уни қутқаришнинг иложи бўлмаган.

Лианннинг икки ўғли қутқарув хизматлари томонидан сувдан олиб чиқилган. Аёлнинг 36 ёшли турмуш ўртоғи Нейтан Грегори ҳам рафиқасини қутқаришга ҳаракат қилган. У хотинига сунъий нафас беришга уринган бўлса-да, бу ҳаракатлар натижа бермаган.

Ҳодиса вақтида қайиқ капитани бўлган Линти Стюартнинг айтишича, қайиқдагилар сувда икки бола ва уларнинг онасини кўриб қолишган. Атрофдагилар болаларни сувдан чиқаришга муваффақ бўлган, аммо кучли оқим туфайли аёлни қутқариш анча қийин кечган. Қайиқ экипажи аёлни жонлантиришга ҳам уринган, бироқ унинг ҳаётини сақлаб қолиш имкони бўлмаган.

Ҳодиса гувоҳларидан бири Лианн фарзандларини қутқариш учун ўз ҳаётини хавф остига қўйганини таъкидлаб, уни қаҳрамон деб атаган. Унинг сўзларига кўра, болалар яхши суза олган, аммо денгиздаги кучли оқим вазиятни бир зумда хавфли тусга киритган.

Айни пайтда аёлнинг ўлим сабабини аниқлаш мақсадида суд-тиббий экспертиза ўтказилиши кутилмоқда. Багама ороллари полицияси ҳодиса юзасидан тергов бошлаган. Дастлабки маълумотларга кўра, воқеада жиноят аломатлари аниқланмаган.

Буюк Британия Ташқи ишлар вазирлиги марҳуманинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, маҳаллий идоралар билан алоқада эканини ва оилага зарур ёрдам кўрсатаётганини маълум қилган.

Багама ороллариБиминиЛианн ГрегориDaily Mail
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди19 октябр 21:44Багама оролларида ҳақиқий қароқчилар кемалари топилдиБагама оролларида ҳақиқий қароқчилар кемалари топилди4 июн 14:35Ота-она паспорти муддати ўтган 10 ёшли ўғлини аэропортда ташлаб кетдиОта-она паспорти муддати ўтган 10 ёшли ўғлини аэропортда ташлаб кетди20 октябр 22:39Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келди12 сентябр 17:10Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?10 июл 12:39«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи22 сентябр 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди