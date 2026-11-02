Флоридада 9 кишининг умрига зомин бўлган самолёт кабинасидаги сўнгги мулоқот (видео)

·89·Дунё
Флоридада 9 кишининг умрига зомин бўлган самолёт кабинасидаги сўнгги мулоқот (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 1 ноябр куни АҚШнинг Флорида штатида Леаржет 60 хусусий бизнес-жетининг қулаши оқибатида бортдаги барча 9 киши ҳалок бўлди.
  • Эълон қилинган аудиоёзувларда учувчиларнинг кучли музлаш, турбулентлик ва бошқарув тизимининг ишдан чиқиши туфайли юзага келган фожиали вазиятдаги жон талвасаси акс этган.

2026 йил 1 ноябрь куни АҚШнинг Флорида штати Палм-Бич округи, Гринакрис ҳудудида рўй берган даҳшатли авиаҳалокат тафсилотлари бўйича шов-шувли маълумотлар очиқланди. Техас штатининг Остин шаҳридан Багама ороллари томон йўл олган ва бортидаги барча 9 кишининг ўлимига сабаб бўлган Learjet 60 хусусий бизнес-жети кабинасидаги учувчилар ва авиадиспетчер ўртасидаги сўнгги драматик радиомулоқот аудиоси тарқалди.

Авиация хавфсизлиги архивлари (LiveATC) ва етакчи ОАВлар томонидан эълон қилинган расмий ёзув экипажнинг музлаш, кучли турбулентлик ва бошқарувнинг тўлиқ йўқолиши билан кечган сўнгги сониялардаги жон талвасасини ошкор қилди.

Тинч парвоздан фожиагача: Аудиоёзувдаги воқеалар хроникаси

Эълон қилинган стенограмма ва аудиоёзувда ҳалокатнинг дақиқама-дақиқа ривожланиши қуйидагича акс этган:

  • 1. Музлаш ва ноқулай об-ҳаво: Дастлаб учувчи ташқаридаги ҳаво ҳарорати -47 даражага тушиб кетганини, ўртача турбулентлик кузатилаётганини ва самолёт қисмлари музлаётганини билдирган. Ҳолатни ҳозирча назорат қила олишаётганини таъкидлаб, хавфсизроқ баландликка кўтарилиш учун рухсат сўраган;

  • 2. Ҳалокатли шўнғиш (Mayday): Бир неча сония ичида вазият назоратдан чиқиб кетган. Кабинадан учувчининг ҳаяжонли овози янграган: «Биз қулаяпмиз. Mayday, mayday! Дақиқасига 10 000 фут тезликда пастга шўнғияпмиз, фавқулодда ҳолат эълон қиламиз!»;

  • 3. Сўнгги бақириқ ва ибодат: Пастлаш тезлиги дақиқасига нақд 20 000 – 22 000 футга (тахминан 6-7 минг метрга) етган. Учувчи ер яқинлашаётганини кўриб: «Биз ерга уриламиз! (We're gonna crash into the ground)» деб қичқирган. Мулоқотдаги сўнгги сўзлар эса: «Ташқарига қара, лаънат бўлсин, вақтимиз тугади! (We're out of time)» бўлган. Аудио фонида эса иккинчи учувчининг сўнгги сонияларда ибодат қилаётгани аниқ эшитилади.

Техник носозлик тахмини: Орқа стабилизатор синиб кетганми?

Авиация мутахассислари самолётнинг нима сабабдан бундай мислсиз тезликда тик пастга қулаганига оид бирламчи техник хулосаларни билдирмоқда:

  • Музлаш ва детал синиши: Кучли бўрон ва кескин манфий ҳарорат туфайли самолёт дума (орқа) қисмидаги горизонтал стабилизатор музлаб қолган ва оғир босим остида синиб кетган бўлиши мумкин;

  • Бошқарувсиз қулаш: Бундай синиш натижасида учувчилар руль ва баландлик бошқарувини бутунлай йўқотган ҳамда самолёт тўғридан-тўғри шўнғиш ҳолатига кирган;

  • Улкан портлаш ва кратер: Самолёт автомобил йўлига жуда катта кинетик тезлик билан бориб урилган, зарба кучидан улкан кратер (воронка) ҳосил бўлиб, кучли ёнғин келиб чиққан.

Ҳозирда АҚШ Транспорт хавфсизлиги миллий кенгаши (NTSB) ва Федерал фуқаро авиацияси бошқармаси (FAA) ушбу аудиоёзувни асосий ашёвий далил сифатида қабул қилиб, ҳалокат юзасидан кенг кўламли суриштирув олиб бормоқда.

Learjet 60NTSBFAAАвиаҳалокат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флоридада даҳшатли авиаҳалокат: Learjet 60 самолёти 8 минг метрдан қулаб тушдиФлоридада даҳшатли авиаҳалокат: Learjet 60 самолёти 8 минг метрдан қулаб тушдиБугун 09:00Осмондаги даҳшатли тўқнашув: АҚШда икки вертолёт қулаб тушди, қурбонлар борОсмондаги даҳшатли тўқнашув: АҚШда икки вертолёт қулаб тушди, қурбонлар бор30 октябр 14:20Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)16 сентябр 16:11Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)16 сентябр 17:35АҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатиладиАҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатилади14 сентябр 23:00Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?30 сентябр 13:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда