Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ғозларнинг осмонда В шаклида учиши уларга узоқ масофаларни камроқ энергия сарфлаган ҳолда босиб ўтиш имконини берувчи табиий механизмдир.
- Олдинда учаётган қуш ҳосил қилган ҳаво гирдоблари ортдаги ғозларга ҳавода осонроқ мувозанат сақлашга ёрдам беради.
- Тўдадаги қушлар етакчилик вазифасини навбат билан бажариб, масъулиятни ўзаро бўлишади ва қанот қоқиш ҳаракатларини бир-бирига мослаштиради.
Осмонда бир саф бўлиб, V шаклида учиб кетаётган ғозларни кўрганмисиз? Бу манзара шунчаки чиройли кўриниш эмас. Унинг ортида қушларнинг узоқ масофаларни камроқ куч сарфлаб босиб ўтишига ёрдам берадиган ажойиб табиий механизм бор.
Гап шундаки, ғоз қанот қоққанда унинг қанот учлари атрофида ҳаво гирдоблари ҳосил бўлади. Бу гирдоблар қушнинг орқа-ён томонида юқорига йўналган ҳаво оқимини юзага келтиради. Орқадаги ғоз эса айнан шу оқимдан фойдаланиб, ҳавода ўзини тутиб туриш учун камроқ куч сарфлайди. Натижада тўдадаги қушлар якка учишга нисбатан энергияни тежаши мумкин.
Бироқ бунинг учун улар тўғри жойлашиши керак. Агар қуш олдиндаги ғознинг орқасидаги ноқулай ҳаво оқимига тушиб қолса, аксинча, кўпроқ куч сарфлайди. Шунинг учун улар бир-биридан маълум масофада ва ён томонга силжиган ҳолда V шаклини ҳосил қилади.
Етакчилик ҳам навбат билан амалга оширилади
Тўданинг энг олдида учиш осон эмас. Чунки етакчи ғоз орқадагилар фойдаланаётган қулай ҳаво оқимидан баҳраманд бўлмайди ва кўпроқ куч сарфлайди. Шу боис айрим қушлар навбат билан олдинга чиқиб, бошқаларига етакчиликни топширади.
Илмий кузатувларда қушларнинг нафақат жойлашувини, балки қанот қоқиш ҳаракатларини ҳам бир-бирига мослаштириши аниқланган. Бу уларга ҳаво оқимидан янада самарали фойдаланиш имконини беради.
Ғозлардан одамлар ҳам ўрнак олса арзийди
Табиатдаги бу жараён инсонлар ҳаёти учун ҳам чиройли сабоқ бўла олади. Оилада, жамиятда ёки жамоада ҳамма масъулиятни бир кишининг зиммасига юклаш тўғри эмас. Баъзан бир инсон олдинга чиқиб йўл очади, бошқалар эса унга кўмак беради. Вақти келганда эса етакчиликни бошқаси қўлга олади.
Ғозлар гўё бир ҳақиқатни эслатади: узоқ йўлни босиб ўтиш учун фақат кучли бўлиш эмас, бир-бирини қўллаб-қувватлаш ва масъулиятни бўлишиш ҳам муҳим.
Изоҳлар 0
…