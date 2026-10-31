Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?

·100·Дунё
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ғозларнинг осмонда В шаклида учиши уларга узоқ масофаларни камроқ энергия сарфлаган ҳолда босиб ўтиш имконини берувчи табиий механизмдир.
  • Олдинда учаётган қуш ҳосил қилган ҳаво гирдоблари ортдаги ғозларга ҳавода осонроқ мувозанат сақлашга ёрдам беради.
  • Тўдадаги қушлар етакчилик вазифасини навбат билан бажариб, масъулиятни ўзаро бўлишади ва қанот қоқиш ҳаракатларини бир-бирига мослаштиради.

Осмонда бир саф бўлиб, V шаклида учиб кетаётган ғозларни кўрганмисиз? Бу манзара шунчаки чиройли кўриниш эмас. Унинг ортида қушларнинг узоқ масофаларни камроқ куч сарфлаб босиб ўтишига ёрдам берадиган ажойиб табиий механизм бор.

Гап шундаки, ғоз қанот қоққанда унинг қанот учлари атрофида ҳаво гирдоблари ҳосил бўлади. Бу гирдоблар қушнинг орқа-ён томонида юқорига йўналган ҳаво оқимини юзага келтиради. Орқадаги ғоз эса айнан шу оқимдан фойдаланиб, ҳавода ўзини тутиб туриш учун камроқ куч сарфлайди. Натижада тўдадаги қушлар якка учишга нисбатан энергияни тежаши мумкин.

Бироқ бунинг учун улар тўғри жойлашиши керак. Агар қуш олдиндаги ғознинг орқасидаги ноқулай ҳаво оқимига тушиб қолса, аксинча, кўпроқ куч сарфлайди. Шунинг учун улар бир-биридан маълум масофада ва ён томонга силжиган ҳолда V шаклини ҳосил қилади.

Етакчилик ҳам навбат билан амалга оширилади

Тўданинг энг олдида учиш осон эмас. Чунки етакчи ғоз орқадагилар фойдаланаётган қулай ҳаво оқимидан баҳраманд бўлмайди ва кўпроқ куч сарфлайди. Шу боис айрим қушлар навбат билан олдинга чиқиб, бошқаларига етакчиликни топширади.

Илмий кузатувларда қушларнинг нафақат жойлашувини, балки қанот қоқиш ҳаракатларини ҳам бир-бирига мослаштириши аниқланган. Бу уларга ҳаво оқимидан янада самарали фойдаланиш имконини беради.

Ғозлардан одамлар ҳам ўрнак олса арзийди

Табиатдаги бу жараён инсонлар ҳаёти учун ҳам чиройли сабоқ бўла олади. Оилада, жамиятда ёки жамоада ҳамма масъулиятни бир кишининг зиммасига юклаш тўғри эмас. Баъзан бир инсон олдинга чиқиб йўл очади, бошқалар эса унга кўмак беради. Вақти келганда эса етакчиликни бошқаси қўлга олади.

Ғозлар гўё бир ҳақиқатни эслатади: узоқ йўлни босиб ўтиш учун фақат кучли бўлиш эмас, бир-бирини қўллаб-қувватлаш ва масъулиятни бўлишиш ҳам муҳим.

ғозларқушлар миграцияситабиатшуносликэкология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқдаБразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқда12 октябр 09:28Филиппинда Майон вулқони отилиб, осмонга 3 км баландликда кул кўтарилди (видео)Филиппинда Майон вулқони отилиб, осмонга 3 км баландликда кул кўтарилди (видео)Бугун 07:58АҚШлик юрист ўзи таҳсил олган университетга 31,4 миллион доллар хайрия қилдиАҚШлик юрист ўзи таҳсил олган университетга 31,4 миллион доллар хайрия қилдиБугун 07:19Саудия Арабистони Макка шаҳри яқинида ҳусийлар дронини уриб туширдиСаудия Арабистони Макка шаҳри яқинида ҳусийлар дронини уриб туширдиКеча 20:20Туркияда Эджевит 25 йилдан ортиқ вақтдан бери севган аёлини кутиб яшамоқда (видео)Туркияда Эджевит 25 йилдан ортиқ вақтдан бери севган аёлини кутиб яшамоқда (видео)Кеча 19:44“Атом бомбаси биз учун ўйинчоқ”: Эрон ядро қуролини 48 соатда яратиши мумкин экан...“Атом бомбаси биз учун ўйинчоқ”: Эрон ядро қуролини 48 соатда яратиши мумкин экан...Кеча 18:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда