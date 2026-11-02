Флоридада даҳшатли авиаҳалокат: Learjet 60 самолёти 8 минг метрдан қулаб тушди

·283·Дунё
Флоридада даҳшатли авиаҳалокат: Learjet 60 самолёти 8 минг метрдан қулаб тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Флорида штатида Леаржет 60 русумли хусусий самолётнинг қулаши оқибатида бортдаги барча 9 киши ҳалок бўлди.
  • Техасдан Багама оролларига йўл олган учоқ бир дақиқа ичида 8 200 метр баландликни йўқотиб, Милитари-Трейл ҳудудига урилган ва катта ўра ҳосил қилган.
  • АҚШ транспорт вазири Шон Даффи мазкур воқеани даҳшатли фожиа деб атаб, ҳодиса сабабларини аниқлаш учун Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши билан ҳамкорликда тергов бошланганини маълум қилди.

АҚШнинг Флорида штати Палм-Бич округида хусусий бизнес-жет иштирокида даҳшатли авиаҳалокат содир бўлди. Бортида тўққиз киши бўлган Learjet 60 русумли самолёт ҳалокатга учраб, ерга қулади.

АҚШ транспорт вазири Шон Даффи расмий баёнот бериб, бортда бўлган барча 9 киши ҳалок бўлганини маълум қилди ва юз берган воқеани «даҳшатли фожиа» деб атади.

Техасдан Багама оролларига йўналиш ва сўнгги дақиқалардаги қулаш

Федерал фуқаро авиацияси бошқармаси (FAA) ҳамда телеканаллар тақдим этган маълумотларга кўра, парвоз қуйидагича ривожланган:

  • Парвоз йўналиши: Самолёт Техас штатининг Остин-Бергстром халқаро аэропортидан кўтарилиб, Багама ороллари томон йўл олган эди;

  • Бир дақиқа ичида 8 200 метр йўқотилди: ADS-B Exchange парвозларни кузатиш хизмати маълумотларига кўра, самолёт ҳалокатдан олдин бор-йўғи бир дақиқа ичида нақд 27 минг фут (тахминан 8,2 минг метр) баландликни йўқотган, шундан сўнг радарлардан бутунлай ғойиб бўлган;

  • Қулаш нуқтаси ва улкан ўра: Округ шерифи бошқармаси ва WPBF телеканалининг хабар беришича, учоқ Милитари-Трейл ҳудудида йўлга бориб урилган ва зарба оқибатида улкан воронка (ўра) ҳосил бўлган. The New York Post нашри самолёт кўчма уйлар (трейлерлар) парки яқинига қулагани ҳақида ёзмоқда.

Ҳодиса жойида тергов бошланди

Ҳодиса тафсилотларини ўрганиш учун махсус комиссия тузилди:

  • Элита терговчилар сафарбар этилди: АҚШ транспорт вазирининг сўзларига кўра, FAA экспертлари Миллий транспорт хавфсизлиги кенгашига (NTSB) ёрдам бериш учун фалокат жойига етиб бормоқда;

  • Сабаблар ўрганилмоқда: Мутахассислар самолётнинг нима сабабдан бунчалик тезлик билан баландликни йўқотгани — техник носозлик, босимнинг йўқолиши ёки экипаж билан боғлиқ омилларни аниқлаш устида иш олиб бормоқда.

ФлоридаLearjet 60FAANTSB
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритаётган NBC вертолёти қулаб, уч киши ҳалок бўлди (видео)16 сентябр 16:11Осмондаги даҳшатли тўқнашув: АҚШда икки вертолёт қулаб тушди, қурбонлар борОсмондаги даҳшатли тўқнашув: АҚШда икки вертолёт қулаб тушди, қурбонлар бор30 октябр 14:20Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)Лос-Анжелесда автоҳалокатни ёритишга ошиққан вертолёт автотураргоҳга қулади (видео)16 сентябр 17:35АҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатиладиАҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатилади14 сентябр 23:00«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди13 сентябр 00:48Франциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлдиФранциядаги авиаҳалокат 11 кишининг умрига зомин бўлди29 июн 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда