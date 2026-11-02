Флоридада даҳшатли авиаҳалокат: Learjet 60 самолёти 8 минг метрдан қулаб тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Флорида штатида Леаржет 60 русумли хусусий самолётнинг қулаши оқибатида бортдаги барча 9 киши ҳалок бўлди.
- Техасдан Багама оролларига йўл олган учоқ бир дақиқа ичида 8 200 метр баландликни йўқотиб, Милитари-Трейл ҳудудига урилган ва катта ўра ҳосил қилган.
- АҚШ транспорт вазири Шон Даффи мазкур воқеани даҳшатли фожиа деб атаб, ҳодиса сабабларини аниқлаш учун Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши билан ҳамкорликда тергов бошланганини маълум қилди.
АҚШнинг Флорида штати Палм-Бич округида хусусий бизнес-жет иштирокида даҳшатли авиаҳалокат содир бўлди. Бортида тўққиз киши бўлган Learjet 60 русумли самолёт ҳалокатга учраб, ерга қулади.
АҚШ транспорт вазири Шон Даффи расмий баёнот бериб, бортда бўлган барча 9 киши ҳалок бўлганини маълум қилди ва юз берган воқеани «даҳшатли фожиа» деб атади.
Техасдан Багама оролларига йўналиш ва сўнгги дақиқалардаги қулаш
Федерал фуқаро авиацияси бошқармаси (FAA) ҳамда телеканаллар тақдим этган маълумотларга кўра, парвоз қуйидагича ривожланган:
Парвоз йўналиши: Самолёт Техас штатининг Остин-Бергстром халқаро аэропортидан кўтарилиб, Багама ороллари томон йўл олган эди;
Бир дақиқа ичида 8 200 метр йўқотилди: ADS-B Exchange парвозларни кузатиш хизмати маълумотларига кўра, самолёт ҳалокатдан олдин бор-йўғи бир дақиқа ичида нақд 27 минг фут (тахминан 8,2 минг метр) баландликни йўқотган, шундан сўнг радарлардан бутунлай ғойиб бўлган;
Қулаш нуқтаси ва улкан ўра: Округ шерифи бошқармаси ва WPBF телеканалининг хабар беришича, учоқ Милитари-Трейл ҳудудида йўлга бориб урилган ва зарба оқибатида улкан воронка (ўра) ҳосил бўлган. The New York Post нашри самолёт кўчма уйлар (трейлерлар) парки яқинига қулагани ҳақида ёзмоқда.
Ҳодиса жойида тергов бошланди
Ҳодиса тафсилотларини ўрганиш учун махсус комиссия тузилди:
Элита терговчилар сафарбар этилди: АҚШ транспорт вазирининг сўзларига кўра, FAA экспертлари Миллий транспорт хавфсизлиги кенгашига (NTSB) ёрдам бериш учун фалокат жойига етиб бормоқда;
Сабаблар ўрганилмоқда: Мутахассислар самолётнинг нима сабабдан бунчалик тезлик билан баландликни йўқотгани — техник носозлик, босимнинг йўқолиши ёки экипаж билан боғлиқ омилларни аниқлаш устида иш олиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…