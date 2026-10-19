«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» молиявий қоидаларни бузганлиги сабабли жиддий санксиялар билан юзлашиши мумкин.
- Англия Премер-лигаси раҳбарияти клубга нисбатан жазо чораларини апелляция бўйича якуний ҳукм чиқарилишини кутмасдан эълон қилиш ниятида.
- Энг катта жазо сифатида «Сити»дан улкан миқдордаги очколарни олиб ташлаш ва юзлаб миллионлик молиявий жарима қўлланилиши кутилмоқда, бу эса клубнинг Чемпионшипга тушиб кетишига олиб келиши мумкин.
Англия футболи тарихидаги энг шов-шувли ва кўп йиллардан буён давом этаётган молиявий тергов ҳал қилувчи паллага яқинлашмоқда. Британиянинг нуфузли Daily Mail нашри хабарига кўра, молиявий қоидаларни кўп марта бузганликда айбланган «Манчестер Сити» клуби мисли кўрилмаган даражадаги кескин санкциялар билан юзлашиши мумкин.
Мустақил комиссия клубни молиявий фирибгарликларда расман айбдор деб топганидан сўнг, «шаҳарликлар» мазкур қарор устидан апелляция шикояти киритган эди. Бироқ воқеалар ривожи клуб кутганидан анча тезроқ тус олиши эҳтимоли кучаймоқда.
Апелляция кутилмайди: Жазо қарори нега эртароқ эълон қилинади?
Daily Mail таҳлилий мақоласида келтирилишича, Англия Премьер-лигаси (АПЛ) раҳбарияти клубга нисбатан жазо чораларини апелляция бўйича якуний ҳукм чиқарилишини кутмасдан эълон қилиш ниятида:
Вақт чегараси ва чўзилиш эҳтимоли: Апелляция жараёни ўта мураккаб бўлиб, унинг якуний натижаси январь ойи охиригача маълум бўлиши деярли даргумон;
Мавсум тақдири: Турнир жадвалида сунъий ноаниқлик юзага келмаслиги учун лига раҳбарияти чораларни тезроқ амалга киритиш тарафдори бўлмоқда;
Кескин жазо механизми: Тахмин қилинаётган асосий жазо сифатида «Сити»дан улкан миқдордаги очколарни олиб ташлаш ва юзлаб миллионлик йирик молиявий жарима қўлланилиши кутилмоқда.
«Шаҳарликлар»ни Чемпионшип кутмоқдами?
Очколарнинг рекорд миқдорда олиб ташланиши клуб учун ҳақиқий фалокатга айланиши мумкин:
Биринчи дивизионни тарк этиш: Бундай катта очко жаримаси жамоанинг автоматик равишда АПЛдан учиб кетишига ва камида бир мавсумни Англиянинг иккинчи дивизиони — Чемпионшипда ўтказишига олиб келади;
Бир неча мавсумга қолиб кетиш хавфи: Агар очколар келаси мавсумлар учун ҳам музлатилса ёки кесиб ташланса, «Манчестер Сити»нинг элитага қайтиши янада кечиқиб, улар Чемпионшипда бир эмас, бир неча мавсум қолиб кетиши эҳтимолдан холи эмас;
Лига 2 сценарийси инкор этилди: Шу билан бирга, нашрнинг қайд этишича, аввалроқ тарқалган клубни тўртинчи дивизион — Лига 2 га тушириб юбориш ҳақидаги тахминлар кун тартибидан олиб ташланган.
Агар ушбу санкциялар расман тасдиқланса, бу жаҳон футболидаги энг йирик клублардан бирининг келажагига, унинг юлдуз футболчилари ва мураббийлар штаби тақдирига улкан зарба бўлиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…