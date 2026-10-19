«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди

·68·Спорт
«Манчестер Сити» Чемпионшипга равона бўладими? Daily Mail тафсилотларни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» молиявий қоидаларни бузганлиги сабабли жиддий санксиялар билан юзлашиши мумкин.
  • Англия Премер-лигаси раҳбарияти клубга нисбатан жазо чораларини апелляция бўйича якуний ҳукм чиқарилишини кутмасдан эълон қилиш ниятида.
  • Энг катта жазо сифатида «Сити»дан улкан миқдордаги очколарни олиб ташлаш ва юзлаб миллионлик молиявий жарима қўлланилиши кутилмоқда, бу эса клубнинг Чемпионшипга тушиб кетишига олиб келиши мумкин.

Англия футболи тарихидаги энг шов-шувли ва кўп йиллардан буён давом этаётган молиявий тергов ҳал қилувчи паллага яқинлашмоқда. Британиянинг нуфузли Daily Mail нашри хабарига кўра, молиявий қоидаларни кўп марта бузганликда айбланган «Манчестер Сити» клуби мисли кўрилмаган даражадаги кескин санкциялар билан юзлашиши мумкин.

Мустақил комиссия клубни молиявий фирибгарликларда расман айбдор деб топганидан сўнг, «шаҳарликлар» мазкур қарор устидан апелляция шикояти киритган эди. Бироқ воқеалар ривожи клуб кутганидан анча тезроқ тус олиши эҳтимоли кучаймоқда.

Апелляция кутилмайди: Жазо қарори нега эртароқ эълон қилинади?

Daily Mail таҳлилий мақоласида келтирилишича, Англия Премьер-лигаси (АПЛ) раҳбарияти клубга нисбатан жазо чораларини апелляция бўйича якуний ҳукм чиқарилишини кутмасдан эълон қилиш ниятида:

  • Вақт чегараси ва чўзилиш эҳтимоли: Апелляция жараёни ўта мураккаб бўлиб, унинг якуний натижаси январь ойи охиригача маълум бўлиши деярли даргумон;

  • Мавсум тақдири: Турнир жадвалида сунъий ноаниқлик юзага келмаслиги учун лига раҳбарияти чораларни тезроқ амалга киритиш тарафдори бўлмоқда;

  • Кескин жазо механизми: Тахмин қилинаётган асосий жазо сифатида «Сити»дан улкан миқдордаги очколарни олиб ташлаш ва юзлаб миллионлик йирик молиявий жарима қўлланилиши кутилмоқда.

«Шаҳарликлар»ни Чемпионшип кутмоқдами?

Очколарнинг рекорд миқдорда олиб ташланиши клуб учун ҳақиқий фалокатга айланиши мумкин:

  • Биринчи дивизионни тарк этиш: Бундай катта очко жаримаси жамоанинг автоматик равишда АПЛдан учиб кетишига ва камида бир мавсумни Англиянинг иккинчи дивизиони — Чемпионшипда ўтказишига олиб келади;

  • Бир неча мавсумга қолиб кетиш хавфи: Агар очколар келаси мавсумлар учун ҳам музлатилса ёки кесиб ташланса, «Манчестер Сити»нинг элитага қайтиши янада кечиқиб, улар Чемпионшипда бир эмас, бир неча мавсум қолиб кетиши эҳтимолдан холи эмас;

  • Лига 2 сценарийси инкор этилди: Шу билан бирга, нашрнинг қайд этишича, аввалроқ тарқалган клубни тўртинчи дивизион — Лига 2 га тушириб юбориш ҳақидаги тахминлар кун тартибидан олиб ташланган.

Агар ушбу санкциялар расман тасдиқланса, бу жаҳон футболидаги энг йирик клублардан бирининг келажагига, унинг юлдуз футболчилари ва мураббийлар штаби тақдирига улкан зарба бўлиши шубҳасиз.

Манчестер СитиАнглия Премьер-лигиDaily MailАПЛ санкциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот бердиМоуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот берди9 октябр 08:08Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди8 октябр 07:11Бир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилдиБир киши кам бўлиб қолган «Тоттенҳэм» сўнгги сонияларда «МЮ»ни ғалабадан маҳрум қилди11 октябр 08:56Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиДе Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди19 сентябр 21:44«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?29 сентябр 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия