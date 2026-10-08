Буюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри ўз уйида ўлдириб кетилди

·4·Дунё
Буюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри ўз уйида ўлдириб кетилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри 4 октябр куни ўз уйида ўтмас оғир жисм билан берилган зарбадан вафот этган.
  • Ушбу жиноят иши бўйича марҳуманинг эри Марк Кейн бош гумондор сифатида ҳибсга олинган.
  • Доктор Терри қироллик оиласининг Сандрингем қароргоҳида соғлиғини назорат қилувчи асосий тиббиёт вакили бўлган.
  • Қирол Карл ИИИ ва Қиролича Камилла ўз шифокорининг ўлимидан чуқур қайғуда эканликлари маълум қилинган.

Коллаж: oxu.az

Буюк Британия қироллик оиласи ва мамлакат тиббиёт жамоатчилиги даҳшатли жиноят хабаридан шокка тушди. Британия монархларига хизмат кўрсатган таниқли шифокор Ханна Терри қиролликнинг машҳур Сандрингем қароргоҳи четида жойлашган ўз хонадонида жонсиз ҳолда топилди.

Британиянинг нуфузли The Sun нашри берган маълумотларга қараганда, воқеа юзасидан зудлик билан жиноят иши қўзғатилган ва марҳуманинг эри бош гумондор сифатида қўлга олинган.

Мудҳиш тафсилотлар: Қотиллик қандай содир этилган?

Ҳуқуқ-тартибот органлари ва суд-тиббий экспертизаси томонидан эълон қилинган дастлабки хулосалар қуйидагиларни кўрсатмоқда:

  • Жасаднинг топилиши: 45 ёшли доктор Ханна Террининг жасади 4 октябрь куни ўзи истиқомат қиладиган уйдан топилган;

  • Ўлим сабаби: Экспертлар текшируви аёлнинг ўлими бошига ўтмас оғир жисм билан берилган кучли зарба натижасида содир бўлганини қайд этди;

  • Эрнинг ҳибсга олиниши: Мазкур шафқатсиз қотилликда марҳуманинг турмуш ўртоғи Марк Кейн айбланмоқда ва у полиция ходимлари томонидан дарҳол ҳибсга олинган.

Қироллик хонадони билан яқин алоқа ва монархлар муносабати

Доктор Терри Буюк Британиянинг юқори доираларида катта обрў ва ишончга эга мутахассислардан бири эди:

  • Сандрингемдаги масъулият: У монарх оиласи Норфолк графилигидаги Сандрингем қароргоҳида дам олаётган ва бўлиб турган кезларда уларнинг соғлиғини назорат қилувчи ва даволовчи асосий тиббиёт вакили бўлган;

  • Карл III ва қироличага шошилинч хабар: Нашр манбаларига кўра, фожиа ҳақида Буюк Британия Қироли Карл III ва Қиролича Камиллага расман ахборот берилган. Қироллик жуфтлиги узоқ йиллар садоқат билан хизмат қилган шифокорнинг ўлимидан чуқур қайғуда.

Ҳозирда Британия полицияси ва тергов гуруҳи жиноятнинг асл сабаблари ҳамда воқеа содир бўлган куннинг барча тафсилотларини тўлиқ тиклаш бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда. Бутун мамлакат эътибори ушбу резонансли жиноят иши бўйича суд жараёнига қаратилган.

Ханна ТерриМарқ КейнСандрингемБуюк Британия монархлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиНорвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилди13 июл 18:16Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтди17 август 17:37Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди13 сентябр 00:47Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ узди22 июл 14:05Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?