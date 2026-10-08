Буюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри ўз уйида ўлдириб кетилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри 4 октябр куни ўз уйида ўтмас оғир жисм билан берилган зарбадан вафот этган.
- Ушбу жиноят иши бўйича марҳуманинг эри Марк Кейн бош гумондор сифатида ҳибсга олинган.
- Доктор Терри қироллик оиласининг Сандрингем қароргоҳида соғлиғини назорат қилувчи асосий тиббиёт вакили бўлган.
- Қирол Карл ИИИ ва Қиролича Камилла ўз шифокорининг ўлимидан чуқур қайғуда эканликлари маълум қилинган.
Коллаж: oxu.az
Буюк Британия қироллик оиласи ва мамлакат тиббиёт жамоатчилиги даҳшатли жиноят хабаридан шокка тушди. Британия монархларига хизмат кўрсатган таниқли шифокор Ханна Терри қиролликнинг машҳур Сандрингем қароргоҳи четида жойлашган ўз хонадонида жонсиз ҳолда топилди.
Британиянинг нуфузли The Sun нашри берган маълумотларга қараганда, воқеа юзасидан зудлик билан жиноят иши қўзғатилган ва марҳуманинг эри бош гумондор сифатида қўлга олинган.
Мудҳиш тафсилотлар: Қотиллик қандай содир этилган?
Ҳуқуқ-тартибот органлари ва суд-тиббий экспертизаси томонидан эълон қилинган дастлабки хулосалар қуйидагиларни кўрсатмоқда:
Жасаднинг топилиши: 45 ёшли доктор Ханна Террининг жасади 4 октябрь куни ўзи истиқомат қиладиган уйдан топилган;
Ўлим сабаби: Экспертлар текшируви аёлнинг ўлими бошига ўтмас оғир жисм билан берилган кучли зарба натижасида содир бўлганини қайд этди;
Эрнинг ҳибсга олиниши: Мазкур шафқатсиз қотилликда марҳуманинг турмуш ўртоғи Марк Кейн айбланмоқда ва у полиция ходимлари томонидан дарҳол ҳибсга олинган.
Қироллик хонадони билан яқин алоқа ва монархлар муносабати
Доктор Терри Буюк Британиянинг юқори доираларида катта обрў ва ишончга эга мутахассислардан бири эди:
Сандрингемдаги масъулият: У монарх оиласи Норфолк графилигидаги Сандрингем қароргоҳида дам олаётган ва бўлиб турган кезларда уларнинг соғлиғини назорат қилувчи ва даволовчи асосий тиббиёт вакили бўлган;
Карл III ва қироличага шошилинч хабар: Нашр манбаларига кўра, фожиа ҳақида Буюк Британия Қироли Карл III ва Қиролича Камиллага расман ахборот берилган. Қироллик жуфтлиги узоқ йиллар садоқат билан хизмат қилган шифокорнинг ўлимидан чуқур қайғуда.
Ҳозирда Британия полицияси ва тергов гуруҳи жиноятнинг асл сабаблари ҳамда воқеа содир бўлган куннинг барча тафсилотларини тўлиқ тиклаш бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда. Бутун мамлакат эътибори ушбу резонансли жиноят иши бўйича суд жараёнига қаратилган.
Изоҳлар 0
…