Океандаги мўъжиза: деярли 3 ой сувда оқиб юрган 5 киши 5500 км узоқликдан топилди
Фото: The Daily Mail
Тинч океанининг чексиз ҳудудида инсон иродаси ва чидамлилигининг мисли кўрилмаган намунаси қайд этилди. Британ нашри Daily Mail маълумотларига кўра, очиқ океанда уч ойга яқин вақт давомида номаълумликда оқиб юрган қайиқдаги беш нафар йўловчи мўъжизавий тарзда омон топилди.
Июль ойининг охирида Микронезия қирғоқларидан чиқиб, кучли бўрон туфайли йўналишдан чиқиб кетган қайиқ орадан қарийб 90 кун ўтиб, бошланғич нуқтасидан нақд 5,5 минг километр масофада жойлашган бегона орол яқинида пайқалди.
Бир соатлик сафар қандай қилиб океан тутқунига айланди?
Воқеалар ривожи оддий ва хавфсиз кўринган қўшни оролга ўтиш сафаридан бошланган:
Мақсад ва йўналиш: Июль ойининг сўнгги кунларида 9 кишидан иборат гуруҳ кичик қайиқда Микронезиянинг Мурило оролидан ёнма-ён жойлашган Руо ороли томон йўлга чиққан. Бу масофа сув йўли билан атиги 1 соат атрофида вақт олиши керак эди;
Кутилмаган бўрон: Очиқ сувда қайиқ кучли довулга дуч келган ва бошқарув йўқолиб, тўлқинлар уни очиқ океан қаърига оқизиб кетган;
Натижасиз қидирув: Маҳаллий қутқарув кучлари бир неча ҳафта давомида — 9 августга қадар кенг кўламли қидирув ишларини олиб борган бўлса-да, океан чексизлигида қайиқ изини топа олмаган ва қидирувлар тўхтатилган эди.
Кирибатидаги нажот: Болалар ва қолган тўрт кишининг сири
1 ноябрь куни Кирибати давлати таркибига кирувчи Фаннинг ороли аҳолиси қирғоқ яқинида чайқалиб турган қайиқни кўриб қолиб, унга ёрдамга шошилди:
Қутқарилганлар ва биринчи ёрдам: Қайиқ ичидан жами 5 киши, жумладан, икки нафар ёш бола соғ-омон топилди. Маҳаллий черков пастори уларни ўз бошпанасига қабул қилиб, бирламчи озиқ-овқат ва тиббий ёрдам кўрсатди;
Эвакуация ва даволаш: Кирибатилик маҳаллий парламент депутати мазкур шахсларни тўлақонли кўрикдан ўтказиш ва тиббий муолажалар учун имкон қадар тезроқ энг яқин йирик ҳудуд — Киритиматига етказишни тавсия қилди;
Тўрт йўловчининг тақдири номаълум: Сафарга чиққан жами 9 кишидан қолган 4 нафари ҳозирда қайиқда бўлмаган. Улар йўлда ҳалок бўлганми ёки сувга тушиб кетганми — бу ҳақда расмий маълумот берилмаган;
Сукунат ва шахсий ҳаёт: 90 кунга яқин вақт мобайнида озиқ-овқатсиз ва сувсиз очиқ океанда қандай жон сақлаб қолгани ҳақида омон қолганлар ҳозирча тафсилотларни ошкор этишдан бош тортмоқда ва шахсий дахлсизликка ҳурмат билан қарашни сўрамоқда.
Микронезиялик сиёсатчи Александр Наррун қутқарувчилар ва маҳаллий аҳолига миннатдорлик билдириб, бедарак йўқолган қолган йўловчилар ҳақига дуо қилишаётганини айтди ҳамда давлат раҳбаридан ўз фуқароларини тезроқ юртга қайтариш бўйича музокара бошлашни сўради.
Изоҳлар 0
…