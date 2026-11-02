Океандаги мўъжиза: деярли 3 ой сувда оқиб юрган 5 киши 5500 км узоқликдан топилди

·0·Дунё
Океандаги мўъжиза: деярли 3 ой сувда оқиб юрган 5 киши 5500 км узоқликдан топилди

Фото: The Daily Mail

Тинч океанининг чексиз ҳудудида инсон иродаси ва чидамлилигининг мисли кўрилмаган намунаси қайд этилди. Британ нашри Daily Mail маълумотларига кўра, очиқ океанда уч ойга яқин вақт давомида номаълумликда оқиб юрган қайиқдаги беш нафар йўловчи мўъжизавий тарзда омон топилди.

Июль ойининг охирида Микронезия қирғоқларидан чиқиб, кучли бўрон туфайли йўналишдан чиқиб кетган қайиқ орадан қарийб 90 кун ўтиб, бошланғич нуқтасидан нақд 5,5 минг километр масофада жойлашган бегона орол яқинида пайқалди.

Бир соатлик сафар қандай қилиб океан тутқунига айланди?

Воқеалар ривожи оддий ва хавфсиз кўринган қўшни оролга ўтиш сафаридан бошланган:

  • Мақсад ва йўналиш: Июль ойининг сўнгги кунларида 9 кишидан иборат гуруҳ кичик қайиқда Микронезиянинг Мурило оролидан ёнма-ён жойлашган Руо ороли томон йўлга чиққан. Бу масофа сув йўли билан атиги 1 соат атрофида вақт олиши керак эди;

  • Кутилмаган бўрон: Очиқ сувда қайиқ кучли довулга дуч келган ва бошқарув йўқолиб, тўлқинлар уни очиқ океан қаърига оқизиб кетган;

  • Натижасиз қидирув: Маҳаллий қутқарув кучлари бир неча ҳафта давомида — 9 августга қадар кенг кўламли қидирув ишларини олиб борган бўлса-да, океан чексизлигида қайиқ изини топа олмаган ва қидирувлар тўхтатилган эди.

Кирибатидаги нажот: Болалар ва қолган тўрт кишининг сири

1 ноябрь куни Кирибати давлати таркибига кирувчи Фаннинг ороли аҳолиси қирғоқ яқинида чайқалиб турган қайиқни кўриб қолиб, унга ёрдамга шошилди:

  • Қутқарилганлар ва биринчи ёрдам: Қайиқ ичидан жами 5 киши, жумладан, икки нафар ёш бола соғ-омон топилди. Маҳаллий черков пастори уларни ўз бошпанасига қабул қилиб, бирламчи озиқ-овқат ва тиббий ёрдам кўрсатди;

  • Эвакуация ва даволаш: Кирибатилик маҳаллий парламент депутати мазкур шахсларни тўлақонли кўрикдан ўтказиш ва тиббий муолажалар учун имкон қадар тезроқ энг яқин йирик ҳудуд — Киритиматига етказишни тавсия қилди;

  • Тўрт йўловчининг тақдири номаълум: Сафарга чиққан жами 9 кишидан қолган 4 нафари ҳозирда қайиқда бўлмаган. Улар йўлда ҳалок бўлганми ёки сувга тушиб кетганми — бу ҳақда расмий маълумот берилмаган;

  • Сукунат ва шахсий ҳаёт: 90 кунга яқин вақт мобайнида озиқ-овқатсиз ва сувсиз очиқ океанда қандай жон сақлаб қолгани ҳақида омон қолганлар ҳозирча тафсилотларни ошкор этишдан бош тортмоқда ва шахсий дахлсизликка ҳурмат билан қарашни сўрамоқда.

Микронезиялик сиёсатчи Александр Наррун қутқарувчилар ва маҳаллий аҳолига миннатдорлик билдириб, бедарак йўқолган қолган йўловчилар ҳақига дуо қилишаётганини айтди ҳамда давлат раҳбаридан ўз фуқароларини тезроқ юртга қайтариш бўйича музокара бошлашни сўради.

МикронезияКирибатиТинч океаниФаннинг ороли
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда намойишчилар ва махсус кучлар ўртасидаги аёвсиз тўқнашув тафсилотлариФранцияда намойишчилар ва махсус кучлар ўртасидаги аёвсиз тўқнашув тафсилотлари26 октябр 12:31Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)24 сентябр 18:20АҚШда жарроҳ 56 километр узоқликдан беморни робот орқали операция қилдиАҚШда жарроҳ 56 километр узоқликдан беморни робот орқали операция қилди30 октябр 05:36Тинч океанида сув ҳарорати 150 кундан бери рекорд даражада сақланмоқдаТинч океанида сув ҳарорати 150 кундан бери рекорд даражада сақланмоқда31 октябр 17:28«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!2 октябр 10:56Динозаврлар даврида ўрдакбурунга ўхшаш ғалати жонивор яшаганДинозаврлар даврида ўрдакбурунга ўхшаш ғалати жонивор яшаган12 октябр 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда