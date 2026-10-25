Хитойда одамлар номидан пул эвазига жанжаллашиб берадиган хизматлар мавжуд

·26·Дунё
Хитойда одамлар номидан пул эвазига жанжаллашиб берадиган хизматлар мавжуд

Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида қўлида «Сизнинг номингиздан тортишиб бераман» деган ёзувни ушлаб олган эркак тасвирланган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. У одамлар ўртасидаги келишмовчиликларда мижоз номидан тортишиб бериш хизматини таклиф қилмоқда.

Эркакнинг айтишича, у бу хизмати учун вақт чекловисиз 188 юань, яъни тахминан 26 АҚШ доллари олади.

Аслида, Хитойда бошқалар номидан жанжаллашиб бериш хизмати янги эмас. 2019 йилда маҳаллий оммавий ахборот воситалари «Таобао» каби онлайн савдо платформаларида бундай хизматлар таклиф қилинаётганини ёзган. Ўша пайтдаги маълумотларга кўра, хизмат нархи 5 юандан 200 юангача бўлган. Тортишув телефон, SMS ёки WeChat орқали амалга оширилиши мумкин эди.

Айрим хизмат кўрсатувчилар Сичуань каби маҳаллий шеваларда тортишиб бериш учун қўшимча ҳақ олган. Сабаби, турли шевалардаги нутқ услуби ва ифодаларнинг таъсири бир-биридан фарқ қилади.

Ҳуқуқшунослар эса бошқа одамни ҳақорат қилиш ёки унинг тинчлигини бузишга қаратилган бундай хизматлар ҳуқуқий муаммоларга сабаб бўлиши мумкинлигини таъкидлаган.

ХитойГуанчжоуТаобаоWeChat
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиЎриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолди17 сентябр 16:26Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!23 сентябр 14:59Тошкент ва Гуанчжоу ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилдиТошкент ва Гуанчжоу ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилди29 май 10:31Центрум Air рейси чақмоқ уриши сабабли кечиктирилдиЦентрум Air рейси чақмоқ уриши сабабли кечиктирилди18 май 22:28Аёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилдиАёл «Кальмар ўйини» актёри билан кўришиш учун 350 минг доллардан айрилди18 октябр 13:48Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқда6 сентябр 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди