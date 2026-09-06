Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқда

·28·Дунё
Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқда

Хитойда уй ҳайвонлари билан хайрлашишга мўлжалланган махсус хизматлар жадал ривожланмоқда. Бироқ миллиард долларлик бу соҳа ҳанузгача ягона назорат тизимига эга эмас.

Май ойида Ляонин провинциясининг Далянь шаҳридаги ҳайвонлар дафн уйларидан бирида таъсирли ҳолат кузатилди. Саккиз йил боққан кумушранг британ мушугидан айрилган жуфтлик севимли ҳайвони билан сўнгги бор хайрлашди. Юрак хасталигидан вафот этган Пидан лақабли мушук учун улар хотира маросими ўтказиб, кейин уни кремация қилишга юборишди.

Бундай манзаралар Хитойда тобора кўпаймоқда. Tian Yan Cha маълумотларига кўра, мамлакатда ҳайвонларни дафн этиш билан боғлиқ 43 600 та компания бор. Фақат 2022 йилда 27 100 та янги компания рўйхатдан ўтган.

iiMedia Research ҳисоботига кўра, 2022 йилда ушбу бозор қиймати 10 миллиард юан, яъни тахминан 1,5 миллиард долларни ташкил этган.

Бозорнинг ўсиши мамлакатда уй ҳайвонлари сони ортиши билан ҳам боғлиқ. Ўтган йили Хитой шаҳарларида тахминан 53 миллионта ит ва 73 миллионта мушук қайд этилган.

Махсус дафн уйлари эвтаназия, танани тайёрлаш, хотира маросими, кремация, кулни сақлаш, қабрга дафн қилиш ва эсдалик буюмларини тайёрлаш каби хизматларни таклиф этади. Нарҳлар 1000 юандан ўн минглаб юангача боради.

Масалан, тўрт нафар ходим ҳайвон тобутини кўтариб, лимузинда олиб кетадиган «юқори даражада индивидуал тайёрланган» маросим 9880 юан туради. Айрим жойларда диний маросимлар 1800 юанга ўтказилса, ҳайвон кулларини «ҳаёт кристалли»га айлантириш 18 000 юанга баҳоланади.

Qora kiyimdagi kishi gullar bilan bezatilgan savatga mayda narsalar sepmoqda.

Мутахассислар бундай маросимлар, аввало, ҳайвон эгаларининг руҳий эҳтиёжини қондиришини таъкидламоқда. Маросимларда гуллар, хайрлашув ёпинчиқлари, хотира деворлари, панжа излари туширилган қутичалар ва ҳайвон жуни сақланган идишлардан фойдаланилади.

Шу билан бирга, соҳада жиддий муаммолар ҳам бор. Ҳайвонлар дафни саноатини тўлиқ назорат қиладиган ягона давлат органи мавжуд эмас. Ҳуқуқшунос Фу Цзяннинг айтишича, назоратнинг турли идоралар ўртасида бўлингани айрим қоидабузарликларнинг олдини олишни қийинлаштиради.

Бундан ташқари, ягона стандартлар йўқлиги сабабли айрим шартномаларда хизмат мазмуни ва сифати аниқ белгиланмайди. Бу эса мижозларнинг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишини қийинлаштиради.

2024 йилда Шэньчжэнь шаҳрида бир фуқаро мушугини алоҳида кремация қилиш учун 700 юан тўлаган. Кейин дўкон берган видеодан кремация қилинган мушук унинг ҳайвони эмаслигини пайқаган. Кўплаб музокаралардан сўнг дўкон унинг мушуги бошқа ҳайвонлар билан бирга кремация қилинганини тан олган.

Шу тариқа, Хитойда ҳайвонлар дафни саноати тез суръатларда ўсиб, катта маблағ айланадиган бозорга айланмоқда. Аммо соҳа ривожи билан бирга хизмат сифати, назорат ва ҳайвон эгаларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари ҳам долзарб бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиМарокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:08Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиСамолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишдиБугун, 11:06Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолдиТуркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолдиБугун, 10:59Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиИндонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиБугун, 10:47Президентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиПрезидентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиБугун, 10:43Мисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди