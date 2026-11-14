Петербургда чемодандан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилди, гумонланувчи эса ўғли
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Санкт-Петербургда ижарага олинган хонадонда яшаган ўзбекистонлик аёлнинг жасади чемодан ичидан топилди.
- Мазкур жиноятни содир этишда марҳуманинг 15 ёшли ўғли гумонланмоқда.
- Дастлабки маълумотларга кўра, ўсмир онаси билан вейп чекиш масаласида келиб чиққан жанжал оқибатида уни бўғиб ўлдирган.
- Қотилликдан сўнг ўсмир жасадни чемоданга жойлаб, экотропа ҳудудига яшириб қўйган ва онасининг бедарак йўқолганини кўрсатишга уринган.
Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида чемодан ичидан Ўзбекистонда туғилган аёлнинг жасади топилди. Мазкур жиноятни содир этишда унинг 15 ёшли ўғли гумонланмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, ўсмир онаси билан юзага келган жанжалдан сўнг оғир жиноятга қўл урган. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Маълум қилинишича, Ўзбекистонда туғилган аёл Санкт-Петербург шаҳрида фаррош бўлиб ишлаган. У жорий йилнинг 1 ноябрь куни охирги марта иш жойига борганидан кейин бедарак йўқолган. Шундан сўнг яқинлари у билан боғланишга ҳаракат қилган, бироқ аёлдан дарак олишнинг имкони бўлмаган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар вакили билдиришича, аёл телефон қўнғироқларига жавоб бермаган, аммо SMS орқали ёзишмаларни давом эттирган. Бироқ у хабарларида қаерда экани ёки ким билан бирга бўлгани ҳақида ҳеч қандай маълумот бермаган. Вазиятдан хавотирга тушган аёлнинг опаси унинг бедарак йўқолгани юзасидан полицияга расмий ариза билан мурожаат қилган.
Марҳума ижарага олинган хонадонда 15 ёшли ўғли билан бирга яшаган. Онаси йўқолганидан кейин ўсмир мактабга унинг номидан ёзилган хатни олиб борган. Хатда онасининг касаллиги сабабли дарсларга кела олмаслиги маълум қилинган.
Жиноятга ўсмир ва онаси ўртасидаги жанжал сабаб бўлган
ИИВ маълумотларига кўра, жорий йилнинг 2 ноябрь куни мактаб ўқувчиси ва унинг онаси ўртасида жанжал келиб чиққан. Келишмовчилик давомида 15 ёшли ўсмир аёлни бўғиб ўлдиргани айтилмоқда.
«Baza» нашрининг қайд этишича, ўсмир аввал ҳам онаси билан тез-тез жанжаллашиб келган. РЕН ТВ маълумотларига кўра, улар ўртасидаги келишмовчиликларга чекиш масаласи сабаб бўлган. Фожиа билан якунланган сўнгги жанжал ҳам айнан шу мавзу юзасидан келиб чиққан.
Хусусан, аёл навбатдаги марта ўғлини зарарли одатдан воз кечишга ундаган ва унга вейп чекишни тақиқлаган. Бу эса ўсмирнинг норозилигига сабаб бўлиб, у онасига ҳужум қилган.
«Life» нашри ёзишича, жанжал вақтида ўсмир аёлни пойабзал боғичлари ёрдамида бўғиб ўлдирган. Шундан кейин у жасадни бутунлигича чемоданга жойлаштириб, экотропа ҳудудига яшириб қўйган.
«Baza» нашрининг қўшимча қилишича, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари бедарак йўқолган аёлни қидириш билан шуғулланаётган бир вақтда, унинг ўғли онасининг қаерга ғойиб бўлганидан бехабар эканини кўрсатишга уринган.
Ҳозирда мазкур воқеа юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…