Ўриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолди
Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида йўл бўйидаги ўриндиқда ухлаб ётган эркак кутилмаганда юз берган ҳодиса оқибатида жиддий хавф остида қолди.
Маълум қилинишича, юк машинаси йўл четидаги реклама тахтасига тегиб кетган. Шундан сўнг оғир конструкция ўриндиқда ухлаб ётган эркакнинг ёнига қулаган.
Воқеа акс этган видеода реклама тахтаси эркакка жуда яқин жойга тушгани, бироқ унинг ўзига тегмагани кўринади. Шу тариқа эркак жароҳатланмай, ҳодисадан омон қолган.
Агар оғир конструкция унинг устига қулаганида, жиддий жароҳат етказиши мумкин эди. Воқеа тасвирланган видео 11 сентябрь куни ижтимоий тармоқларда тарқалган.
Изоҳлар 0
…