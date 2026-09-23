Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!

·38·Дунё
Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!

Хитойлик 6 ёшли Лян Юнчжи Рубик кубигини йиғиш бўйича навбатдаги жаҳон рекордини ўрнатиб, яна бир бор эътибор марказига тушди. У 3×3 кубик бўйича мусобақада ўртача 4,27 сониялик натижа қайд этди.

Гуанчжоу шаҳрида ўтказилган мусобақада Лян Юнчжи Рубик кубигини беш марта йиғди. Ушбу уринишлар натижасида унинг ўртача кўрсаткичи 4,27 сонияни ташкил этди.

Энг қизиғи, қизалоқ янги рекордни бировдан тортиб олгани йўқ — у ўз рекордини ўзи янгилади.

Лян Юнчжи бундан олдин кубикни ўртача 4,52 сонияда йиғиб, аёллар ўртасидаги жаҳон рекордини ўрнатганди.

Бу сафар эса у ўз натижасини 0,25 сонияга яхшилади. Олти ёшли қизалоқнинг бундай тезликда Рубик кубигини йиғиши мусобақани кузатганлар эътиборини тортди. Айниқса, у ҳали жуда ёш бўлишига қарамай, ўз рекордини яна-да яхшилагани воқеанинг энг эътиборли жиҳатларидан бири бўлди.

Лян ЮнчжиРубик кубигини 3×3Гуанчжоужаҳон рекорди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолдиЎриндиқда ухлаётган эркак устига реклама тахтаси қулашига бир неча сония қолди17 сентябр 16:26Тошкент ва Гуанчжоу ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилдиТошкент ва Гуанчжоу ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилди29 май 10:31Центрум Air рейси чақмоқ уриши сабабли кечиктирилдиЦентрум Air рейси чақмоқ уриши сабабли кечиктирилди18 май 22:28Немис талабаси ҳавода Рубик кубини йиғиш бўйича рекорд ўрнатдиНемис талабаси ҳавода Рубик кубини йиғиш бўйича рекорд ўрнатди6 май 13:51Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилди19 август 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота