Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!
Хитойлик 6 ёшли Лян Юнчжи Рубик кубигини йиғиш бўйича навбатдаги жаҳон рекордини ўрнатиб, яна бир бор эътибор марказига тушди. У 3×3 кубик бўйича мусобақада ўртача 4,27 сониялик натижа қайд этди.
Гуанчжоу шаҳрида ўтказилган мусобақада Лян Юнчжи Рубик кубигини беш марта йиғди. Ушбу уринишлар натижасида унинг ўртача кўрсаткичи 4,27 сонияни ташкил этди.
Энг қизиғи, қизалоқ янги рекордни бировдан тортиб олгани йўқ — у ўз рекордини ўзи янгилади.
Лян Юнчжи бундан олдин кубикни ўртача 4,52 сонияда йиғиб, аёллар ўртасидаги жаҳон рекордини ўрнатганди.
Бу сафар эса у ўз натижасини 0,25 сонияга яхшилади. Олти ёшли қизалоқнинг бундай тезликда Рубик кубигини йиғиши мусобақани кузатганлар эътиборини тортди. Айниқса, у ҳали жуда ёш бўлишига қарамай, ўз рекордини яна-да яхшилагани воқеанинг энг эътиборли жиҳатларидан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…