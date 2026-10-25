АҚШда 4 йилдан бери университет кампусида яшаб келган мушукка фахрий докторлик унвони берилди

·9·Дунё
АҚШда 4 йилдан бери университет кампусида яшаб келган мушукка фахрий докторлик унвони берилди

АҚШнинг Вермонт штатидаги Кастлтон кампусида ўтказилган битирув маросимида ноодатий воқеа юз берди. Университет раҳбарияти талабаларга эмас, балки кампусда яшовчи Макс лақабли мушукка фахрий докторлик унвонини топширди.

Тахминан тўрт йилдан бери университет ҳудудида яшаб келаётган Макс талабалар орасида машҳурликка эришган. У кўпинча талабаларга ҳамроҳлик қилган, айниқса, имтиҳонлар вақтида уларга руҳий далда бўлган. Шу тариқа мушук кампуснинг ўзига хос тимсолига айланган.

Университет Максни “Doctor of Litter-ature” деб номланган ҳазиломуз фахрий унвон билан тақдирлади. Бу ном инглиз тилидаги “Doctor of Literature” — “Адабиёт доктори” иборасига оҳангдош бўлиб, ундаги “literature” сўзига мушуклар учун ишлатиладиган қум маъносидаги “литтер” сўзи қўшилган.

Макснинг тақдирланиши талабалар томонидан қувонч билан кутиб олинди. Айримлар ҳали ўзлари докторлик даражасига эришмасидан мушук бу унвонга эга бўлганини ҳазил билан изоҳлади. Бошқалар эса Макс бундай эътирофга муносиб эканини айтди.

Битирувчилардан бири кайфияти тушган пайтларда Максни силаш унга доимо таскин берганини таъкидлади. Шу тариқа кампус мушуги университет ҳаётидаги алоҳида ўрнига муносиб рамзий эътирофга сазовор бўлди.

Кастлтон университетиВермонтМакс мушукФахрий докторлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мушукка қўпол муносабат қилган аёл дарҳол жазосини олдиМушукка қўпол муносабат қилган аёл дарҳол жазосини олди21 май 14:045 кишининг ҳаракати беҳуда кетди: мушукнинг ҳаракати барчани кулдирди (видео)5 кишининг ҳаракати беҳуда кетди: мушукнинг ҳаракати барчани кулдирди (видео)28 июл 13:15Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07Эгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаЭгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқда29 июл 05:19Испанияда нур қайтарувчи жилет кийган ғайриоддий товуқлар аҳоли орасида ваҳима уйғотдиИспанияда нур қайтарувчи жилет кийган ғайриоддий товуқлар аҳоли орасида ваҳима уйғотдиБугун 18:24Ҳитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетдиҲитлернинг қароргоҳи кулга айланди: Алп тоғларидаги “Бургут уяси” биноси ёниб кетдиБугун 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди