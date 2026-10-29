Истанбул кўчасидаги меҳр: “Қиз” дўстини массаж қилаётган мушук тармоқларни лол қолдирди

·17·Дунё
Истанбул кўчасидаги меҳр: “Қиз” дўстини массаж қилаётган мушук тармоқларни лол қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Истанбул кўчаларида тасвирга олинган видеолавҳада кулранг мушук оқ ва сариқ рангли шеригини меҳр билан массаж қилаётгани акс этган.
  • Ушбу ҳолат ҳайвонлар ўртасидаги ғамхўрлик ва эътиборни намоён этиб, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
  • Шаҳар шовқинига қарамай, жониворлар ўзларининг самимий лаҳзаларидан ҳузурланиб, хотиржамлик билан ўтиришган.

Туркиянинг Истанбул шаҳри дунё бўйлаб «мушуклар пойтахти» сифатида машҳур бўлиб, бу ерда тўрт оёқли шаҳар аҳолисининг турмуш тарзи кўплаб сайёҳлар ва маҳаллий аҳолини ҳайратга солади. Бу гал Истанбул кўчаларидан бирида тасвирга олинган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг илиқ кулгиси ва эътирофига сабаб бўлди: унда кулранг мушук ўз ҳамроҳи — оқ ва сариқ рангли мушукни чинакам меҳр билан массаж қилаётгани акс этган.

Ушбу самимий саҳна нафақат инсонлар орасида, балки ҳайвонлар ўртасида ҳам ғамхўрлик, эътибор ва ўзига хос «меҳр изҳори» мавжудлигини яна бир бор намоён этди.

Кўча ўртасидаги ноодатий манзара тафсилотлари

Видеотасвирда ушбу ҳолатнинг қуйидаги қизиқарли жиҳатлари кўзга ташланади:

  • «Профессионал» массаж ҳаракатлари: Кулранг ола-була мушук худди ҳақиқий мутахассисдек икки олд панжаси билан шеригининг елка ва бўйин қисмини босқичма-босқич уқалаб чиқмоқда;

  • Шеригининг тўлиқ роҳати: Оқ-жигарранг мушук эса бошини эгиб, ушбу ёқимли жараёндан ҳузурланиб, беҳаракат ҳолатда сокин ўтирибди;

  • Шаҳар шовқинига бепарволик: Атрофдан одамлар ўтиб, машиналар ҳаракатланаётган бўлса-да, бу икки жонивор шаҳар шовқинини унутиб, ўзларининг самимий лаҳзаси билан банд.

Нима учун Истанбул мушуклари бунчалик хотиржам?

Истанбулда кўча мушуклари шунчаки қаровсиз жониворлар эмас, балки шаҳар маданияти ва кундалик ҳаётининг муҳим қисмидир:

  • Одамларнинг ғамхўрлиги: Шаҳар аҳолиси кўча мушуклари учун махсус бошпаналар қуриб, уларни озиқ-овқат ва сув билан мунтазам таъминлайди;

  • Инсонларга бўлган чексиз ишонч: Ҳеч ким уларга озор бермаслиги сабабли, улар ўзларини кўчада жуда эркин ва бехавотир тутишади;

  • Ижтимоий тармоқларда вирус бўлган кадрлар: Кундалик ташвишлар орасида учрайдиган бу каби беғубор лаҳзалар миллионлаб инсонларга ижобий кайфият ва табассум улашиб келмоқда.

Кўчадаги ушбу митти саҳна меҳр-оқибат ва эътибор нафақат инсонларга, балки табиатдаги барча жонзотларга хос бўлган энг гўзал хусусият эканини эслатиб қўйди.

Истанбулкўча мушуклариИстанбул мушуклари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб бордиТуркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб борди22 октябр 16:16Боливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилдиБоливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилди5 октябр 11:00Россияда мушук портлашга сабаб бўлган бўлиши мумкин — ФВВРоссияда мушук портлашга сабаб бўлган бўлиши мумкин — ФВВ2 октябр 20:05Мушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмадиМушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмади29 сентябр 14:43Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтди17 август 17:37АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиАҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилди16 август 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда