Истанбул кўчасидаги меҳр: “Қиз” дўстини массаж қилаётган мушук тармоқларни лол қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Истанбул кўчаларида тасвирга олинган видеолавҳада кулранг мушук оқ ва сариқ рангли шеригини меҳр билан массаж қилаётгани акс этган.
- Ушбу ҳолат ҳайвонлар ўртасидаги ғамхўрлик ва эътиборни намоён этиб, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
- Шаҳар шовқинига қарамай, жониворлар ўзларининг самимий лаҳзаларидан ҳузурланиб, хотиржамлик билан ўтиришган.
Туркиянинг Истанбул шаҳри дунё бўйлаб «мушуклар пойтахти» сифатида машҳур бўлиб, бу ерда тўрт оёқли шаҳар аҳолисининг турмуш тарзи кўплаб сайёҳлар ва маҳаллий аҳолини ҳайратга солади. Бу гал Истанбул кўчаларидан бирида тасвирга олинган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчиларнинг илиқ кулгиси ва эътирофига сабаб бўлди: унда кулранг мушук ўз ҳамроҳи — оқ ва сариқ рангли мушукни чинакам меҳр билан массаж қилаётгани акс этган.
Ушбу самимий саҳна нафақат инсонлар орасида, балки ҳайвонлар ўртасида ҳам ғамхўрлик, эътибор ва ўзига хос «меҳр изҳори» мавжудлигини яна бир бор намоён этди.
Кўча ўртасидаги ноодатий манзара тафсилотлари
Видеотасвирда ушбу ҳолатнинг қуйидаги қизиқарли жиҳатлари кўзга ташланади:
«Профессионал» массаж ҳаракатлари: Кулранг ола-була мушук худди ҳақиқий мутахассисдек икки олд панжаси билан шеригининг елка ва бўйин қисмини босқичма-босқич уқалаб чиқмоқда;
Шеригининг тўлиқ роҳати: Оқ-жигарранг мушук эса бошини эгиб, ушбу ёқимли жараёндан ҳузурланиб, беҳаракат ҳолатда сокин ўтирибди;
Шаҳар шовқинига бепарволик: Атрофдан одамлар ўтиб, машиналар ҳаракатланаётган бўлса-да, бу икки жонивор шаҳар шовқинини унутиб, ўзларининг самимий лаҳзаси билан банд.
Нима учун Истанбул мушуклари бунчалик хотиржам?
Истанбулда кўча мушуклари шунчаки қаровсиз жониворлар эмас, балки шаҳар маданияти ва кундалик ҳаётининг муҳим қисмидир:
Одамларнинг ғамхўрлиги: Шаҳар аҳолиси кўча мушуклари учун махсус бошпаналар қуриб, уларни озиқ-овқат ва сув билан мунтазам таъминлайди;
Инсонларга бўлган чексиз ишонч: Ҳеч ким уларга озор бермаслиги сабабли, улар ўзларини кўчада жуда эркин ва бехавотир тутишади;
Ижтимоий тармоқларда вирус бўлган кадрлар: Кундалик ташвишлар орасида учрайдиган бу каби беғубор лаҳзалар миллионлаб инсонларга ижобий кайфият ва табассум улашиб келмоқда.
Кўчадаги ушбу митти саҳна меҳр-оқибат ва эътибор нафақат инсонларга, балки табиатдаги барча жонзотларга хос бўлган энг гўзал хусусият эканини эслатиб қўйди.
Изоҳлар 0
…