5 кишининг ҳаракати беҳуда кетди: мушукнинг ҳаракати барчани кулдирди (видео)
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолардан бири фойдаланувчиларга кулгили кайфият улашмоқда. Лавҳада бир гуруҳ эркаклар кўп қаватли уй томида қолиб кетган мушукни қутқариш учун ноодатий усулни қўллагани акс этган.
Видеода беш нафар эркак деразадан ташқарига чиқиб, бир-бирининг қўлидан маҳкам ушлаган ҳолда тирик занжир ҳосил қилади. Уларнинг мақсади биринчи қават томи яқинида қолган мушукка етиб бориш ва уни хавфсиз жойга олиб чиқиш бўлган.
Бироқ энг қизиқарли воқеа айнан мушукка яқинлашган пайтда юз беради. Уни ушлашга бир неча сантиметр қолганида мушук чаққонлик билан девор бўйлаб ўрнатилган қувурга сакраб, ҳеч нарса бўлмагандек юқори қават томон чиқиб кетади. Шундан сўнг қутқарувчиларнинг барча уринишлари бесамар кетади.
Бу ҳолатни тасвирга олаётган инсон эса кулгисини яшира олмайди. Видео қисқа фурсатда ижтимоий тармоқларда оммалашиб, минглаб томошаларни йиғди.
Изоҳларда фойдаланувчилар ҳам воқеани ҳазил-мутойиба билан қарши олмоқда. Айримлар "Мушук: 'Сизларни бекорга овора қилдим'", "Қутқарув операциясини мушукнинг ўзи бекор қилди", "Мушук беш кишидан ҳам эпчилроқ экан" каби кулгили изоҳлар қолдириб, видеога янада қизиқиш уйғотмоқда.
…