Ҳайвонлар оламидаги соф меҳр: Ўз овқатини ўйинчоғи билан бўлишган мушук видеоси
Ижтимоий тармоқларда уй ҳайвонларининг кутилмаган ва самимий ҳаракатлари акс этган видеолар тез-тез муҳокама марказига айланади. Бироқ яқинда кузатув камерасига тушиб қолган навбатдаги лавҳа нафақат кўнгилларни эритди, балки кичик жонзотларнинг ҳам нақадар нозик ва ғамхўр табиатга эга эканини яна бир бор исботлади.
Уй эгаси томонидан ўрнатилган автомат озиқлантиргич камерасига муҳрланган кадрларда сиам/тай зотига хос ниқобли рангдаги мушук ўзининг севимли қизил рангли юмшоқ ўйинчоғини астойдил овқатлантиришга уринаётгани акс этган.
Тўхтамай қилинган уринишлар ва соф «дўстлик»
Кадрлардан кўриниб турибдики, мушук ўз овқатини якка ўзи ейишни истамаган:
Ўйинчоқни косага судраб келиш: Жонзот қизил-оқ тусдаги кичик денгиз жонивори шаклидаги юмшоқ ўйинчоғини оғзида тишлаб, махсус озуқа солинган идиш ичига олиб келган;
Озуқага йўналтириш: Бир неча дақиқа давомида у ўйинчоқнинг тумшуғини қуруқ озуқа доналарига босиб, худди у ҳам овқатланиши керакдек ҳаракат қилган;
Сабр билан кутиш: Мушук ҳатто бир неча марта тўхтаб, «дўсти»нинг овқат еяётгани ёки йўқлигини кузатгандек бўлган ва ҳаракатини яна давом эттирган.
Мутахассислар буни қандай изоҳлайди?
Зоопсихологлар ва ветеринарлар мушукларнинг ўз ўйинчоқларига бундай муносабатда бўлишини бир нечта табиий омиллар билан тушунтиришади:
Оналик ва ҳимоя инстинкти: Уй мушуклари кўпинча ўзлари боғланиб қолган кичик юмшоқ буюмларни ўз боласи ёки заиф шериги сифатида қабул қилади;
Хавфсиз ҳудуд белгиси: Овқатланадиган жой уй ҳайвони учун энг хавфсиз ва ёқимли макон ҳисобланади. Шу боис улар энг қадрли нарсаларини айнан шу ерга олиб келиб қўйишга интилади;
Ўйин ва тақлид: Уйда ёлғиз қолган пайтда бундай ҳаракатлар жонзотнинг зерикишини енгишга ва табиий овқатланиш одатларини ўйин элементлари билан бойитишга ёрдам беради.
Қисқа фурсатда минглаб илиқ изоҳларга сабаб бўлган ушбу видеолавҳа инсонларга беғуборлик, ғамхўрлик ва чин дўстлик туйғулари нафақат одамларга, балки биз билан ёнма-ён яшаётган мўъжаз жонзотларга ҳам бегона эмаслигини яна бир бор эслатиб қўйди.
Изоҳлар 0
…