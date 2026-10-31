Ҳайвонлар оламидаги соф меҳр: Ўз овқатини ўйинчоғи билан бўлишган мушук видеоси

·0·Дунё
Ҳайвонлар оламидаги соф меҳр: Ўз овқатини ўйинчоғи билан бўлишган мушук видеоси

Ижтимоий тармоқларда уй ҳайвонларининг кутилмаган ва самимий ҳаракатлари акс этган видеолар тез-тез муҳокама марказига айланади. Бироқ яқинда кузатув камерасига тушиб қолган навбатдаги лавҳа нафақат кўнгилларни эритди, балки кичик жонзотларнинг ҳам нақадар нозик ва ғамхўр табиатга эга эканини яна бир бор исботлади.

Уй эгаси томонидан ўрнатилган автомат озиқлантиргич камерасига муҳрланган кадрларда сиам/тай зотига хос ниқобли рангдаги мушук ўзининг севимли қизил рангли юмшоқ ўйинчоғини астойдил овқатлантиришга уринаётгани акс этган.

Тўхтамай қилинган уринишлар ва соф «дўстлик»

Кадрлардан кўриниб турибдики, мушук ўз овқатини якка ўзи ейишни истамаган:

  • Ўйинчоқни косага судраб келиш: Жонзот қизил-оқ тусдаги кичик денгиз жонивори шаклидаги юмшоқ ўйинчоғини оғзида тишлаб, махсус озуқа солинган идиш ичига олиб келган;

  • Озуқага йўналтириш: Бир неча дақиқа давомида у ўйинчоқнинг тумшуғини қуруқ озуқа доналарига босиб, худди у ҳам овқатланиши керакдек ҳаракат қилган;

  • Сабр билан кутиш: Мушук ҳатто бир неча марта тўхтаб, «дўсти»нинг овқат еяётгани ёки йўқлигини кузатгандек бўлган ва ҳаракатини яна давом эттирган.

Мутахассислар буни қандай изоҳлайди?

Зоопсихологлар ва ветеринарлар мушукларнинг ўз ўйинчоқларига бундай муносабатда бўлишини бир нечта табиий омиллар билан тушунтиришади:

  • Оналик ва ҳимоя инстинкти: Уй мушуклари кўпинча ўзлари боғланиб қолган кичик юмшоқ буюмларни ўз боласи ёки заиф шериги сифатида қабул қилади;

  • Хавфсиз ҳудуд белгиси: Овқатланадиган жой уй ҳайвони учун энг хавфсиз ва ёқимли макон ҳисобланади. Шу боис улар энг қадрли нарсаларини айнан шу ерга олиб келиб қўйишга интилади;

  • Ўйин ва тақлид: Уйда ёлғиз қолган пайтда бундай ҳаракатлар жонзотнинг зерикишини енгишга ва табиий овқатланиш одатларини ўйин элементлари билан бойитишга ёрдам беради.

Қисқа фурсатда минглаб илиқ изоҳларга сабаб бўлган ушбу видеолавҳа инсонларга беғуборлик, ғамхўрлик ва чин дўстлик туйғулари нафақат одамларга, балки биз билан ёнма-ён яшаётган мўъжаз жонзотларга ҳам бегона эмаслигини яна бир бор эслатиб қўйди.

мушукларзоопсихологияуй ҳайвонлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўча созандаси ва унинг «мўйловли раққослари» интернетни забт этмоқда (видео)Кўча созандаси ва унинг «мўйловли раққослари» интернетни забт этмоқда (видео)19 октябр 18:48Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?19 сентябр 21:15Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиXiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқарди19 август 15:28ПеттиЧат: уй ҳайвонлари тилини тушунишга ёрдам берувчи янги гаджетПеттиЧат: уй ҳайвонлари тилини тушунишга ёрдам берувчи янги гаджет17 май 16:25Истанбул кўчасидаги меҳр: “Қиз” дўстини массаж қилаётган мушук тармоқларни лол қолдирдиИстанбул кўчасидаги меҳр: “Қиз” дўстини массаж қилаётган мушук тармоқларни лол қолдирди29 октябр 10:09Туркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб бордиТуркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб борди22 октябр 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда