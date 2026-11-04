Польшада қабр ичида 2 кун қолиб кетган мушук қутқарилди
Польшадаги қабристонда содир бўлган ғайриоддий воқеа ҳайвонларни ҳимоя қилувчилар эътиборини тортди. Қабр ичида қолиб кетган мушук икки кундан сўнг қутқарилди. Унга эса «Арвоҳ» деб ном беришди.
Ҳодиса Польшадаги Радом шаҳри қабристонида юз берган. Маълум қилинишича, мушук номаълум сабабларга кўра қабр ичида қолиб кетган ва бир неча кун давомида ташқарига чиқа олмаган.
Икки кунлик изланишлардан кейин ҳайвонни топиш ва хавфсиз жойга олиб чиқишга муваффақ бўлишди. Қутқарилган мушукка эса ғайриоддий кўриниш ва бошидан кечирган воқеаси сабабли «Арвоҳ» лақаби берилди.
Шу тариқа, қабристондаги сирли воқеа мушукнинг омон қолиши билан якунланди.
Изоҳлар 0
…