Польшада қабр ичида 2 кун қолиб кетган мушук қутқарилди

·59·Дунё
Польшада қабр ичида 2 кун қолиб кетган мушук қутқарилди

Польшадаги қабристонда содир бўлган ғайриоддий воқеа ҳайвонларни ҳимоя қилувчилар эътиборини тортди. Қабр ичида қолиб кетган мушук икки кундан сўнг қутқарилди. Унга эса «Арвоҳ» деб ном беришди.

Ҳодиса Польшадаги Радом шаҳри қабристонида юз берган. Маълум қилинишича, мушук номаълум сабабларга кўра қабр ичида қолиб кетган ва бир неча кун давомида ташқарига чиқа олмаган.

Икки кунлик изланишлардан кейин ҳайвонни топиш ва хавфсиз жойга олиб чиқишга муваффақ бўлишди. Қутқарилган мушукка эса ғайриоддий кўриниш ва бошидан кечирган воқеаси сабабли «Арвоҳ» лақаби берилди.

Шу тариқа, қабристондаги сирли воқеа мушукнинг омон қолиши билан якунланди.

РадомПольшаАрвоҳ мушук
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиВенгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилди8 сентябр 22:09Туркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб бордиТуркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб борди22 октябр 16:16Боливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилдиБоливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилди5 октябр 11:00Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...26 июл 22:24АҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилдиАҚШда ташландиқ кемадан 60 та мушук топилди16 август 10:52Польшада қидирилаётган собиқ вазир АҚШга қочиб кетди...Польшада қидирилаётган собиқ вазир АҚШга қочиб кетди...11 май 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди