Қуёшда улкан мушук сурати пайдо бўлди: олимлар ҳайратда
Қуёш юзасида мушук силуэтини эслатувчи ғаройиб шаклдаги коронал тешик аниқланди. Осмон жисмидаги ушбу ноодатий манзара интернет фойдаланувчилари ва олимлар эътиборини тортди. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти ҳамда Сибирь филиали Қуёш-Ер физикаси институтининг Қуёш астрономияси лабораторияси маълум қилди.
Лаборатория вакиллари ўзларининг Telegram-каналида ушбу ҳодисага ҳазиломуз муносабат билдиришди.
«Коронал тешик эса мушукчага айланди. Бунинг учун, тўғри, Қуёшни айлантиришга тўғри келди», — дейилади хабарда.
Мутахассислар изоҳига кўра, коронал тешик — Қуёш атмосферасининг ташқи қатлами ҳисобланган коронадаги ўзига хос ҳудуддир. У ерда магнит майдони чизиқлари очиқ бўлиб, плазманинг зичлиги ва ҳарорати атрофдаги қисмларга нисбатан пастроқ бўлади. Шу боис бундай жойлар ультрабинафша ва рентген тасвирларида қоронғи доғлар шаклида намоён бўлади.
Қизиғи шундаки, коронал тешиклар нафақат ташқи кўриниши билан, балки таъсири билан ҳам аҳамиятлидир. Улардан юқори тезликдаги қуёш шамоли оқимлари тарқалади. Бу оқимлар Ерга етиб келганида геомагнит бўронларини келтириб чиқариши мумкин.
Шу тариқа, Қуёшдаги мушукка ўхшаш шакл оддий тасодифий манзара бўлиб кўринса-да, унинг ортида астрономлар ўрганадиган муҳим физик жараёнлар яширинган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…