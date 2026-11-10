Қуёшда улкан мушук сурати пайдо бўлди: олимлар ҳайратда

1 дақиқа ўқиш11
Қуёшда улкан мушук сурати пайдо бўлди: олимлар ҳайратда

Қуёш юзасида мушук силуэтини эслатувчи ғаройиб шаклдаги коронал тешик аниқланди. Осмон жисмидаги ушбу ноодатий манзара интернет фойдаланувчилари ва олимлар эътиборини тортди. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти ҳамда Сибирь филиали Қуёш-Ер физикаси институтининг Қуёш астрономияси лабораторияси маълум қилди.

Лаборатория вакиллари ўзларининг Telegram-каналида ушбу ҳодисага ҳазиломуз муносабат билдиришди.

«Коронал тешик эса мушукчага айланди. Бунинг учун, тўғри, Қуёшни айлантиришга тўғри келди», — дейилади хабарда.

Мутахассислар изоҳига кўра, коронал тешик — Қуёш атмосферасининг ташқи қатлами ҳисобланган коронадаги ўзига хос ҳудуддир. У ерда магнит майдони чизиқлари очиқ бўлиб, плазманинг зичлиги ва ҳарорати атрофдаги қисмларга нисбатан пастроқ бўлади. Шу боис бундай жойлар ультрабинафша ва рентген тасвирларида қоронғи доғлар шаклида намоён бўлади.

Қизиғи шундаки, коронал тешиклар нафақат ташқи кўриниши билан, балки таъсири билан ҳам аҳамиятлидир. Улардан юқори тезликдаги қуёш шамоли оқимлари тарқалади. Бу оқимлар Ерга етиб келганида геомагнит бўронларини келтириб чиқариши мумкин.

Шу тариқа, Қуёшдаги мушукка ўхшаш шакл оддий тасодифий манзара бўлиб кўринса-да, унинг ортида астрономлар ўрганадиган муҳим физик жараёнлар яширинган.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари