Боливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилди

·24·Дунё
Боливияда бир асрдан сўнг янги ёввойи мушук тури топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Боливияда 100 йилдан ортиқ вақт ўтгач, мутлақо янги ёввойи мушук тури аниқланди.
  • Леопардус тилкаё номи билан аталган ушбу кичик мушук, ўзининг леопардсимон доғлари ва юмалоқ қулоқлари билан ажралиб туради.
  • Ушбу кашфиёт, 1923 йилда Уругвай пампас мушуги аниқланганидан бери биринчи марта янги ёввойи мушук турининг топилиши бўлиб, Куррент Биологй журналида чоп этилган тадқиқот натижалари билан тасдиқланган.

Боливиялик олимлар дунё илм-фани учун муҳим бўлган кашфиётни амалга оширди. Мутахассислар 100 йилдан ортиқ вақт ичида илк бор мутлақо янги ёввойи мушук турини аниқлади.

Кичик ҳажмли ушбу ёввойи мушук ташқи кўринишидаги леопардсимон доғлари сабабли Тилкаё йўлбарс мушуги деб аталмоқда. Янги тур Боливия пойтахти Ла-Пас шаҳри яқинида жойлашган тоғли Юнгас ҳудудида аниқланган.

Тадқиқот гуруҳи таркибида бўлган биолог ва National Geographic Explorer Паула Ногалес Скаронининг айтишича, Боливия Андларида яшовчи маҳаллий аҳоли бу ҳайвонни кўпинча оддий хонаки мушук деб ўйлаб келган.

Янги турга маҳаллий жамоалар томонидан берилган Тилкаё номи асосида илмий жиҳатдан Leopardus tilcayo номи берилган.

Ногалес мазкур кашфиётни ниҳоятда муҳим ва ноодатий воқеа сифатида баҳолади. Унинг таъкидлашича, сўнгги 100 йил давомида янги ёввойи мушук тури аниқланмагани ушбу топилманинг аҳамиятини янада оширади.

Мутахассиснинг сўзларига кўра, бундан олдинги янги ёввойи мушук тури 1923 йилда — Уругвай пампас мушуги аниқланган пайтда қайд этилган. Шу маънода Тилкаё йўлбарс мушугининг кашф этилиши орадан бир аср ўтиб амалга оширилган биринчи шундай топилма бўлди.

Тилкаё хонаки мушукдан бироз кичикроқ бўлиб, унинг танаси узунлиги тахминан 45 сантиметрни ташкил этади. Унинг яна бир ўзига хос белгиси — юмалоқ шаклдаги қулоқларидир.

Dog'simon yovvoyi mushuk metall to'sin ustida o'tiribdi.

Ногалеснинг маълум қилишича, олимлар ҳозирга қадар аниқланган икки ҳайвоннинг тўлиқ геномлари асосида илғор генетик тадқиқотлар ўтказган. Ушбу текширувлар янги турнинг ўзига хос генетик хусусиятларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этган.

Аниқланган ҳайвонлардан бири — эркак Тилкаё ҳозирда Юнгас ҳудудидаги ҳайвонлар бошпанасида сақланмоқда. Уни аввал парвариш қилган маҳаллий оила кейинчалик ҳайвонни масъул идораларга топширган.

Иккинчи ҳайвон эса урғочи Тилкаё бўлиб, маҳаллий аҳоли ҳужумидан қутқарилган. Кейинчалик мутахассислар уни яна табиий яшаш муҳитига қўйиб юборган.

Янги тур ҳақидаги илмий тадқиқот натижалари Current Biology журналида чоп этилди. Мазкур кашфиёт ортида олимларнинг 2021 йилдан бери олиб бораётган изланишлари ётибди.

Ногалеснинг таъкидлашича, ҳозирча Тилкаё йўлбарс мушуги фақат Боливия ҳудудида учраган. Унинг Ер шарининг бошқа ҳудудларида мавжудлиги ҳақида ҳозирча ҳеч қандай далил топилмаган.

Айни вақтда ушбу ёввойи мушук камёб ва йўқолиб кетиш хавфи остидаги тур сифатида баҳоланмоқда. Популяцияси жуда чеклангани сабабли, яқин келажакда у дунёдаги энг камёб ва йўқолиб кетиш хавфи энг юқори бўлган ҳайвон турларидан бири сифатида таснифланиши мумкин.

Олимлар учун ушбу кашфиёт нафақат янги турни илмий жиҳатдан тасдиқлаш, балки унинг табиий муҳитини ўрганиш ва келажакда муҳофаза қилиш чораларини белгилаш нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга.

Тилкаё йўлбарс мушугиБоливияЮнгас ҳудудиCurrent Biology
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хосе Мануэль Лопес Аргентина сафидаги илк голини ҳаёт туҳфаси деб атадиХосе Мануэль Лопес Аргентина сафидаги илк голини ҳаёт туҳфаси деб атади2 октябр 11:50Табиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солдиТабиатнинг ғаройиб мўъжизаси: Амазонкадаги жингалак сочли ноёб қуш олимларни ҳам ҳайратга солди8 август 06:02Суперқаҳрамон бўлишни истади: 8 ёшли бола ўргимчак чақиши туфайли шифохонага тушдиСуперқаҳрамон бўлишни истади: 8 ёшли бола ўргимчак чақиши туфайли шифохонага тушди6 август 18:258 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди2 август 17:37Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолди27 июл 19:30Боливияда оммавий норозиликлар сабаб фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБоливияда оммавий норозиликлар сабаб фавқулодда ҳолат эълон қилинди21 июн 09:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота