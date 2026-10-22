Туркияда мушук боласига ёрдам сўраб шифохонага олиб борди
Туркияда мушукнинг касал бўлиб қолган боласини ёрдам сўрагандай тиббиёт муассасасига олиб келгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
2026 йил сентябрь ойида тарқалган хабарларга кўра, воқеа Туркиянинг Измир шаҳрида содир бўлган. Кўчада яшовчи мушук аввал тиббиёт муассасаси ходимлари томонидан озиқлантириб турилган. Бир куни у мушук боласини оғзида кўтариб, муассаса ичига олиб кирган.
Ходимлар мушук боласини текшириб, унинг кўзларида инфекция борлигини аниқлаган. Шундан сўнг улар ветеринарлар билан маслаҳатлашиб, зарур ёрдам кўрсатган. Кейинчалик мушук ва унинг болалари ветеринария хизматига топширилган.
Туркияда бунга ўхшаш ҳолатлар аввал ҳам кузатилган. 2020 йилда Истанбулда бир мушук ўз боласини шифохонанинг шошилинч ёрдам бўлимига олиб келгани акс этган суратлар тарқалган эди. Тиббиёт ходимлари мушук боласини текшириб, кейин ветеринарларга йўналтирган.
Изоҳлар 0
…