Rodri Transfer Could Spell Major Trouble for Manchester City and Enzo Maresca

·31·Sport
Rodri Transfer Could Spell Major Trouble for Manchester City and Enzo Maresca

Manchester Siti jamoasi Pep Gvardiola ketganidan keyingi yangi davrga moslashish jarayonini boshdan kechirayotgan bir paytda, klub yana bir jiddiy sinchga duch kelishi mumkin. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi sardori va tayanch yarimhimoyachisi Rodri Madridning Real klubi nishonida turibdi va qirollik klubi bu transferni amalga oshirishga jiddiy bel bogʻlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻn yillikning eng muhim futbolchilaridan biri sanalgan 30 yoshli yarimhimoyachining transfer oynasi yopilishiga qadar Santiyago Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtishi ehtimoli kundan-kunga oshib bormoqda. Mutaxassislar fikricha, Pep Gvardiola va boshqa asosiy futbolchilarning ketishi Manchester Siti uchun butun bir davr yakunlanganini anglatadi, Rodri esa shartnomasining oxirgi yiliga kirib keldi.

Joriy yilning mart oyidagi xalqaro tanaffus chogʻida futbolchining oʻzi ham Ispaniyaga, xususan Madridga qaytish niyatida ekanini yashirmagandi. Rodri matbuot vakillari bilan suhbatda dunyoning eng nufuzli klublaridan birining taklifini rad etib boʻlmasligini ochiqchasiga ta'kidlab oʻtgandi.

Enzo Maresca duch keladigan markaziy muammo

Pep Gvardiola ketgandan keyin jamoani qabul qilib olgan Enzo Maresca uchun Rodridan ayrilish haqiqiy bosh ogʻrigʻiga aylanishi aniq. Manchester Siti yozda ulkan oʻzgarishlarni boshdan kechirmoqda va maydon markazidagi asosiy ustunning yoʻqolishi jamoaning kelgusi mavsumdagi rejalarini ostin-ustun qilib yuborishi mumkin.

Garchi soʻnggi yillarda jarohatlar Rodrining faoliyatiga soya solgan boʻlsa-da, uning ahamiyati har doim yuqori baholangan. 2024 yilning sentyabrida tizzasidan olgan ogʻir jarohati (ACL) tufayli uzoq vaqt yashil maydondan chetda qolgan edi. Oʻsha yilning oktyabrida “Oltin toʻp”ni qoʻlga kiritgan futbolchi soʻnggi mavsumlarda oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashda qiyinchiliklarga duch kelgandi.

Manchester Siti rahbariyati tayanch yarimhimoyachisining tez-tez safdan chiqib turishini 2023–24 yilgi mavsumdan keyin chempionlik unvonini boy berganining asosiy sabablaridan biri sifatida koʻrsatib keladi. Unga qadar Rodri klub safida deyarli barcha oʻyinlarda ishtirok etib, jamoa oʻyinining asosiy tayanji boʻlgan edi.

Shunga qaramay, yozgi mundialda Rodri oʻzining sobiq mahoratini namoyish etib, nima uchun dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Gvardiola oʻtgan yilning oktyabridayoq Rodri yirik turnirlarda va kelgusi mavsumda yana avvalgi darajasiga qaytishini bashorat qilgan edi, biroq bu yuqori saviyadagi oʻyinlarni endi Manchester Siti safida koʻrsatadimi yoki Real Madrid libosida, buni yaqin kunlar koʻrsatadi.

RodriReal MadridManchester CityEnzo MarescaTransfer
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Matias Soule transfer: Agent offers the player to AC MilanMatias Soule transfer: Agent offers the player to AC MilanToday, 19:17Real Madrid's Firm Stance: Vinicius Given Ultimatum – New Contract or SaleReal Madrid's Firm Stance: Vinicius Given Ultimatum – New Contract or SaleToday, 17:57Casemiro admitted he dreamed of playing in the same team as Lionel MessiCasemiro admitted he dreamed of playing in the same team as Lionel MessiToday, 17:56Turning Point in Mohamed Salah's Career: A New Step Toward Saudi ArabiaTurning Point in Mohamed Salah's Career: A New Step Toward Saudi ArabiaToday, 17:50Liverpool Legend Mohamed Salah is Moving to Al-IttihadLiverpool Legend Mohamed Salah is Moving to Al-IttihadToday, 17:42Watch Sadriddin Hasanov's sensational goal for Braga against PortoWatch Sadriddin Hasanov's sensational goal for Braga against PortoToday, 17:35
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'