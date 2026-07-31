Rodri Transfer Could Spell Major Trouble for Manchester City and Enzo Maresca
Manchester Siti jamoasi Pep Gvardiola ketganidan keyingi yangi davrga moslashish jarayonini boshdan kechirayotgan bir paytda, klub yana bir jiddiy sinchga duch kelishi mumkin. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya terma jamoasi sardori va tayanch yarimhimoyachisi Rodri Madridning Real klubi nishonida turibdi va qirollik klubi bu transferni amalga oshirishga jiddiy bel bogʻlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻn yillikning eng muhim futbolchilaridan biri sanalgan 30 yoshli yarimhimoyachining transfer oynasi yopilishiga qadar Santiyago Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtishi ehtimoli kundan-kunga oshib bormoqda. Mutaxassislar fikricha, Pep Gvardiola va boshqa asosiy futbolchilarning ketishi Manchester Siti uchun butun bir davr yakunlanganini anglatadi, Rodri esa shartnomasining oxirgi yiliga kirib keldi.
Joriy yilning mart oyidagi xalqaro tanaffus chogʻida futbolchining oʻzi ham Ispaniyaga, xususan Madridga qaytish niyatida ekanini yashirmagandi. Rodri matbuot vakillari bilan suhbatda dunyoning eng nufuzli klublaridan birining taklifini rad etib boʻlmasligini ochiqchasiga ta'kidlab oʻtgandi.
Enzo Maresca duch keladigan markaziy muammoPep Gvardiola ketgandan keyin jamoani qabul qilib olgan Enzo Maresca uchun Rodridan ayrilish haqiqiy bosh ogʻrigʻiga aylanishi aniq. Manchester Siti yozda ulkan oʻzgarishlarni boshdan kechirmoqda va maydon markazidagi asosiy ustunning yoʻqolishi jamoaning kelgusi mavsumdagi rejalarini ostin-ustun qilib yuborishi mumkin.
Garchi soʻnggi yillarda jarohatlar Rodrining faoliyatiga soya solgan boʻlsa-da, uning ahamiyati har doim yuqori baholangan. 2024 yilning sentyabrida tizzasidan olgan ogʻir jarohati (ACL) tufayli uzoq vaqt yashil maydondan chetda qolgan edi. Oʻsha yilning oktyabrida “Oltin toʻp”ni qoʻlga kiritgan futbolchi soʻnggi mavsumlarda oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashda qiyinchiliklarga duch kelgandi.
Manchester Siti rahbariyati tayanch yarimhimoyachisining tez-tez safdan chiqib turishini 2023–24 yilgi mavsumdan keyin chempionlik unvonini boy berganining asosiy sabablaridan biri sifatida koʻrsatib keladi. Unga qadar Rodri klub safida deyarli barcha oʻyinlarda ishtirok etib, jamoa oʻyinining asosiy tayanji boʻlgan edi.
Shunga qaramay, yozgi mundialda Rodri oʻzining sobiq mahoratini namoyish etib, nima uchun dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Gvardiola oʻtgan yilning oktyabridayoq Rodri yirik turnirlarda va kelgusi mavsumda yana avvalgi darajasiga qaytishini bashorat qilgan edi, biroq bu yuqori saviyadagi oʻyinlarni endi Manchester Siti safida koʻrsatadimi yoki Real Madrid libosida, buni yaqin kunlar koʻrsatadi.
…